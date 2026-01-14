La organización del homenaje a Yeison Jiménez, que se llevó a cabo este martes 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, anunció un cambio en el horario de finalización del evento, luego de los problemas de orden público registrados en las afueras del escenario.

A través de una historia publicada en la cuenta oficial de Instagram, los organizadores informaron que el homenaje musical debe terminar a las 7:00 de la noche, una decisión que fue tomada “por temas de salubridad”, según expusieron.

“Gracias a todos por su cariño y amor infinito. Por temas de salubridad el homenaje musical a nuestro artista Yeison Jiménez debe terminar a las 7 p. m.”, se lee en el mensaje difundido en redes sociales, acompañado de una imagen del cantante. El evento supuestamente iba hasta las 10:00 de la noche.

Decisión se da tras desórdenes y uso de gases afuera del Movistar Arena

El anuncio se produce después de que se registraron momentos de caos en los alrededores del Movistar Arena, luego de que se agotaron las boletas disponibles para el evento. La masiva asistencia llevó a que varias personas intentaran ingresar sin entrada, lo que derivó en aglomeraciones y desórdenes.

Ante la situación, fue necesaria la intervención de la UNDMO, que utilizó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y controlar la situación en el exterior del recinto. Aunque el homenaje continuó con normalidad en el interior, las autoridades reforzaron la seguridad en los accesos.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas de gravedad, pero sí se vivieron momentos de tensión entre los asistentes que no lograron ingresar.

El homenaje a Yeison Jiménez tuvo cierre anticipado

La decisión de adelantar el cierre buscó evitar mayores riesgos y facilitar la salida ordenada del público, en una jornada marcada tanto por la emotividad dentro del Movistar Arena como por los problemas logísticos y de seguridad en el exterior.

