En medio del homenaje que se lleva a cabo para despedir a Yeison Jiménez en el Movistar Arena, uno de sus colegas más cercanos, Luis Alfonso, tomó la palabra y rindió homenaje no solo a su compañero de tarimas, sino también a todas las víctimas que dejó el accidente aéreo del pasado 10 de enero.

El cantante empezó por ofrecer respeto a los familiares de Yeison Jiménez, su equipo de trabajo y del piloto, y continuó destacando que la reunión de colegas que hubo en el Movistar Arena este 14 de enero era para destacar su legado.

“Hoy estamos velando su cuerpo, el cuerpo de su equipo de trabajo, del señor piloto, pero aunque hoy muera su cuerpo, su legado, su música y su espíritu siempre van a estar con nosotros. Vamos a defender el legado que nos dejó el gran aventurero”, dijo Luis Alfonso.

Posterior a esto, el artista bajó del escenario y pidiendo disculpas a sus familiares, aseguró que debía darle unos tragos a su colega y a su equipo porque “no sabía si en el más allá había cantinas”.

“De pronto voy a ser un poquito brusco con lo que voy a decir, pero para nadie es un secreto que hoy no estamos velando monjas, estamos velando locos, emprendedores, alegres, estamos velando a Yeison Jiménez y a su equipo de trabajo. Voy a tomarme el atrevimiento de hacer algo personal con el respeto de las familias. No sabemos si en el más allá hay cantinas, vamos a echarles un guarito“, agregó el intérprete de ‘Contentoso’.

Finalmente, Luis Alfonso terminó con el gesto hacia su amigo y colega, para así interpretar una de las canciones más escuchadas por estos días en la música colombiana: ‘Destino final’.

En la primera jornada del último adiós que le dan los fanáticos al ‘Aventurero’, hicieron presencia varios artistas que a lo largo de su carrera lo acompañaron en colaboraciones y distintos eventos. Entre ellos, apareció Jhon Álex Castaño, Jessi Uribe, Paola Jara, Arelys Henao, Pipe Bueno, Elder Dayán, entre otros. El homenaje se llevará a cabo hasta las 10:00 de la noche de este miércoles.

