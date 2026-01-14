Thaliana Jiménez, de 7 años, tomó el micrófono en medio del homenaje que le rinden a su papá, Yeison Jiménez, para darle un último adiós.

Con sabiduría y fortaleza, sorprendentes para una pequeña de su edad, el mensaje de Thaliana para quienes hoy tienen la atención puesta en despedir a un artista que marcó un antes y un después en la música popular fue tierno, sencillo y profundo: “Yo quiero decirles una cosa, aunque sean grandes, chiquitos, agradezcan mucho por sus papás porque ellos dieron todo, lucharon por ti, te dieron lo mejor”.

