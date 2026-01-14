Este miércoles se lleva a cabo el homenaje para Yeison Jiménez y, en el marco de dicho evento, se conocen detalles de cómo fue su muerte y lo que rodeó ese sábado 10 de enero, cuando se accidentó la avioneta.

Precisamente, sobre las características y detalles de la avioneta se refirió Rodolfo Monroy, el conductor que transportó al artista y a los demás integrantes del equipo que murieron el fin de semana en Paipa, Boyacá.

Uno de esos detalles que llamaron la atención del conductor de la camioneta es que, en el momento en que iban a despegar, la aeronave tardó en encender. Segundos después, comenzó el carreteo hasta la cabecera de la pista y, en ese momento, también se demoró bastante para despegar.

¿Qué pasó con la avioneta de Yeison Jiménez?

Horas después del accidente surgieron varias hipótesis sobre lo que pudo haber pasado con la avioneta en la que viajaban el artista y los integrantes de su equipo. Sin embargo, la versión oficial es la de la Aerocivil, que sugiere que se presentó un viraje y por eso el vehículo se salió de control.

“Dentro de la información técnica y los datos recolectados hasta el momento, se logra evidenciar que efectivamente hay un desplazamiento desde el momento en que despega la aeronave. Hay un viraje en vuelo y posteriormente la colisión”, explicó la entidad.

Así mismo, enfatizó en que sí existió un tramo de vuelo antes del impacto. Según afirma, la aeronave voló entre 3 y 5 minutos.

