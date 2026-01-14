En medio de un ambiente de recogimiento y profunda emoción, este 14 de enero fue iniciada la jornada de homenaje a Yeison Jiménez con una misa por el descanso eterno del cantante y de los integrantes de su equipo de trabajo, ceremonia que fue presidida por el padre ‘Chucho’ y otro sacerdote cercano a la familia. Al evento a la que asistieron familiares, amigos cercanos y personas del entorno más íntimo del artista.

La eucaristía se llevó a cabo en las horas previas a la apertura de puertas del Movistar Arena de Bogotá, escenario escogido para rendir el último adiós al intérprete de música popular, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido en zona rural de Paipa, Boyacá, cuando se desplazaba hacia Medellín junto a varios miembros de su equipo, quienes también perdieron la vida.

A través de transmisiones, se pudieron observar los momentos iniciales del homenaje, marcados por la oración, los mensajes de despedida y la presencia de los sacerdotes, quien acompañaron espiritualmente a la familia Jiménez en uno de los actos más significativos de la jornada. La misa fue ofrecida como un espacio íntimo de fe y reflexión, previo al ingreso masivo de seguidores que llegaron para despedir al artista.

El homenaje público fue programado desde las 12:00 del mediodía hasta las 10:00 de la noche, con ingreso gratuito, y organizado en dos franjas horarias: una primera desde el mediodía y una segunda a partir de las 6:00 de la tarde, de acuerdo con la logística definida por los organizadores.

Desde las cuentas oficiales del artista se reiteraron varias medidas para los asistentes, entre ellas el ingreso permitido solo para mayores de 16 años acompañados, la prohibición de bebidas alcohólicas, alimentos y velas, y la restricción de acceso a personas en estado de embriaguez, con el objetivo de preservar un ambiente de respeto y seguridad.

La misa presidida por el padre ‘Chucho’ y el otro sacerdote marcó el inicio de una despedida cargada de simbolismo y espiritualidad para Yeison Jiménez, el artista que hizo historia al convertirse en el primer cantante de música popular en llenar el estadio El Campín, y cuyo legado musical y humano fue honrado por miles de seguidores a lo largo de la jornada.

