Este martes 14 de enero, desde las 12:00 del mediodía, se llevará a cabo el homenaje para despedir a Yeison Jiménez. El evento se llevará a cabo en el Movistar Arena de Bogotá y reunirá a familiares, amigos, colegas y miles de seguidores que desean rendirle el último adiós al artista.

De acuerdo con la información que se conoce, el ingreso al recinto se organizará en dos franjas horarias. Un primer grupo de asistentes podrá ingresar entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, mientras que el resto del público lo hará desde las 4:00 p. m. hasta las 10:00 de la noche, siempre y cuando el aforo del escenario lo permita. La entrada será libre y gratuita, por lo que no se requerirá la compra de boletas.

Desde el día de ayer los fan han hechos largas filas con la esperanza de poder ingresar y estar presentes en el evento. Pulzo que se encuentra en esta zona mostró la masiva asistencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

Cabe destacar que ya se conoció cómo se ve el interior del lugar. En una imagen compartida por Noticias Caracol se logra ver que hay 6 ataúdes, cada uno con la respectiva foto de las víctimas. Cabe destacar que son simbólicos, ya que los restos fueron entregados a sus familias.

A esta hora, cientos de personas llegan al Movistar Arena para darle el último adiós a Yeison Jiménez 🕊️ pic.twitter.com/MyR0Rjm8hy — Pulzo (@pulzo) January 14, 2026

Recomendaciones para asistir al homenaje de Yeison Jiménez

Desde la cuenta de Eventos Sírvalo Pues, encargada de la logística, se difundieron varias recomendaciones con el fin de garantizar el orden y la seguridad durante la jornada. Entre las principales indicaciones se informó que solo podrán ingresar personas mayores de 16 años y que quienes tengan 16 o 17 años deberán asistir acompañados de un adulto responsable.

Asimismo, se aclaró que las boletas de control se entregarán únicamente en puntos autorizados dentro del Movistar Arena, por lo que se hizo un llamado a no caer en engaños de personas que intenten vender supuestos accesos. También se advirtió que no se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez, ni el acceso con comida, bebidas alcohólicas o velas, reiterando que el homenaje se desarrollará en un ambiente de respeto y recogimiento.

El mensaje luego de la muerte de Yeison Jiménez

Tras confirmarse la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida junto a cinco integrantes de su equipo en un trágico accidente, su organización y grupo de trabajo emitieron un comunicado en el que expresaron el profundo dolor por la pérdida.

“Con el corazón en la mano y un dolor imposible de describir, lamentamos profundamente informar su fallecimiento. Hoy no solo despedimos a un artista, despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas”, señalaron en el mensaje.

En el mismo pronunciamiento se recordó que junto al cantante también fallecieron Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Waisman Mora y el capitán Fernando Torres, a cuyas familias se les envió un mensaje de solidaridad y acompañamiento en medio del duelo.

El homenaje en el Movistar Arena será un espacio para recordar el legado musical y humano de Yeison Jiménez, una figura que logró conectar con el público desde sus orígenes y cuya voz seguirá viva en la memoria de sus seguidores.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos