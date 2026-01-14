En el Movistar Arena de Bogotá se llevará a a cabo un homenaje en memoria del cantante Yeison Jiménez, cuya vida y carrera fueron es recordada por fanáticos, colegas y figuras del género popular.

La ceremonia fue programada para el miércoles 14 de enero con acceso gratuito para todas las personas que deseen asistir, sin requerimiento de boleta física o virtual. La logística de ingreso indicó que se debían seguir las vías peatonales habilitadas y llegar con anticipación para evitar aglomeraciones.

Desde la noche anterior los fans han estado haciendo fila para poder ingresar, ver el homenaje, la ceremonia religiosa y la presentación de los artistas invitados.

Ya se conoció cómo se ve el interior del lugar. En una imagen compartida por Noticias Caracol se logra ver que hay 6 ataúdes, cada uno con la respectiva foto de las víctimas. Cabe destacar que son simbólicos, ya que los restos fueron entregados a sus familias.

Estos son algunos de los artistas confirmados por la agencia Paola España. Sin embargo, se espera que más amigos de la industria musical lleguen al evento. De hecho, se especula que Maluma y Silvestre Dangond también se presenten.

Pipe Bueno

Jessi Uribe

Luis Alfonso

Marbelle

Arelys Henao

Pasabordo

Cabe destacar que al evento que no se permite el ingreso de menores de 16 años o personas en estado de embriaguez y que habrá dos horarios hasta completar el aforo: el primero del mediodía a las 4 de la tarde y el segundo de las 6 de la tarde a las 10 de la noche.

