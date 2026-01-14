Miles de personas han llegado al Movistar Arena desde la noche anterior para que asistir este miércoles al funeral de Yeison Jiménez, lo que será la última ceremonia para despedir al artista de música popular que falleció junto a 5 personas más en un accidente aéreo el pasado 10 de enero.

Será este el último evento público que se hará para despedir al cantante oriundo de Manzanares, que falleció a los 34 años, en el mejor momento de su carrera artística y empresarial. De hecho, sus fans han demostrado el fervor que sienten por él desde el momento en el que se conoció su fallecimiento.

En las exequias de este miércoles se espera que participen varios artistas, quienes se subirán a la tarima para cantar y hacerle un homenaje a su colega, mientras que otros colombianos irán entrando en dos diferentes horarios para estar en las zonas dispuestas para el público.

Funeral de Yeison Jiménez hoy

A continuación, todos los detalles de lo que está pasando en el Movistar Arena:

Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

La entrada al Movistar Arena para participar del homenaje a Yeison Jiménez será gratis, razón por la que desde la noche anterior hay personas haciendo fila. Desde la mañana de este miércoles, algunas personas reportaron haber recibido algunas entradas para poder tener un control sobre el aforo.

Los horarios de ingreso para el público general serán:

Primero grupo: desde las 12:00 p. m. hasta las 4:00 p. m.

Segundo grupo: desde las 6:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

Otros detalles importantes para el público que va a ir al Movistar Arena son:

Ingreso permitido para mayores de 16 años, con acompañante.

No se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez.

No hay venta de alcohol

Un aspecto muy importante es que las entradas no se venden, razón por la que nadie deberá pagar para participar de este homenaje al cantante.

Exequias de Yeison Jiménez

El martes 13 de enero empezaron las exequias de Jeison Jiménez. Si bien desde la noche anterior su cuerpo había sido entregado a la familia, fue en la mañana del martes que todos llegaron a una funeraria ubicada en una zona céntrica de Bogotá.

Luego de estar allí durante toda la mañana, una caravana de vehículos salió junto con los restos del cantante hacia Jardines de Paz, en el norte de Bogotá, donde continuó la ceremonia privada. Allí fue grabada la pareja de Yeison, Sonia Restrepo.

Todo esto fue privado y aunque en los movimientos hubo un masivo acompañamiento de los fans del artista, hubo mucho respeto para este momento de luto.

