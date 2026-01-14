Este miércoles 14 de enero, miles de fanáticos de Yeison Jiménez arribaron al Movistar Arena de Bogotá para darle el último adiós. Su madre aprovechó la oportunidad para decirle unas conmovedoras palabras que emocionaron a los asistentes.

(Lea también: “Dos explosiones”: Mintransporte reveló nuevos detalles sobre accidente de Yeison Jiménez)

“Hijo, te quiero prometer que hasta que Dios me preste la vida, sea poco o sea mucho, estaré pendiente de tus hijos y tu esposa”, afirmó Luz Mery Galeano, estremeciendo a los fanáticos, amigos y demás familiares del artista.

El homenaje, que ha contado con la presencia de distintos cantantes como Jesi Uribe, Paola Jara, Luis Alfonso, Pipe Bueno, entre otros, ha estado cargado de momentos emotivos, ya que su hija menor también habló y se despidió de él.

“Hijo mío, vuela tranquilo. Ve al cielo. Aquí está tu heroína”, dijo la mujer al recordar que el cantante siempre habló de ella con admiración y agradecimiento por haberlo sacado adelante. “Quiero que disfrutes tranquilo de la vida eterna, con orgullo de tu mamá”, agregó.

Noticia en desarrollo…

