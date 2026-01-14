Continúa el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, junto a sus amigos, colega y fanáticos. En tarima permanecen los ataúdes de la víctimas del siniestro aéreo, mientras los asistentes corean sus canciones y escuchan cantar a grandes figuras de la música popular, quienes asistieron por la amistad que los une al ‘Aventurero’.

Pulzo habló con Luis Alfonso, uno de los más cercanos a Yeison, y en medio de su tristeza contó el gesto que tendrá con los músicos que trabajaban con él. “Quedaron muchas familias huerfanitas de proyectos, hay muchos pelados del equipo de Yeison que se quedaron sin un papá musical. Muchas bocas que seguir alimentando y ayer le dije a los pelados ‘vamos a abrir vacantes, vamos a adoptarlos, a darles camellito y hacerlos de nuestra familia porque así lo hubiera querido él’. Así lo hubiera querido el viejo, que no le faltara nada a sus parceros y a su familia musical”, dijo.

¿Cómo el homenaje a Yeison Jiménez por la mañana en el Movistar Arena?

El primer homenaje a Yeison Jiménez inició con una misa por el descanso eterno del cantante y de los integrantes de su equipo de trabajo, ceremonia que fue presidida por el padre ‘Chucho’ y otro sacerdote cercano a la familia. A este acto religioso asistieron familiares, amigos cercanos y personas del círculo más íntimo del artista.

La eucaristía se realizó en las horas previas a la apertura de puertas del Movistar Arena de Bogotá, escenario escogido para darle el último adiós al intérprete de música popular, fallecido el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en zona rural de Paipa, Boyacá. Durante la misa se vivieron momentos de oración y mensajes de despedida, en un espacio íntimo de fe y reflexión que buscó acompañar espiritualmente a la familia Jiménez antes del ingreso del público.

A través de transmisiones en vivo se pudieron observar los primeros instantes del homenaje, marcados por la solemnidad y el acompañamiento religioso. El evento público fue programado desde las 12:00 del mediodía hasta las 10:00 de la noche, con ingreso gratuito, y se organizó en dos franjas horarias: una primera desde el mediodía y una segunda a partir de las 6:00 de la tarde, según la logística definida por los organizadores.

