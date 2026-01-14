El homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena no solo movilizó multitudes, sino también la economía informal que rodea grandes eventos en Bogotá. Miles de seguidores llegaron en la mañana de este miércoles 14 de enero para darle el último adiós al cantante y con ellos aparecieron los comerciantes que encontraron una oportunidad para ganarse el día.

En los alrededores del coliseo se multiplicaron los puestos improvisados con artículos alusivos al artista: sombreros desde 50.000 pesos, ponchos, banderines, cintas bordadas e incluso fotografías impresas y afiches del artista.

Los fanáticos del ‘Aventurero’ han aprovechado para adquirir recuerdos como gesto simbólico en medio de la tristeza por la muerte del cantante. Según los comerciantes, las ventas van bien y están a la espera del segundo turno.

Homenaje a Yeison Jiménez en Movistar Arena: hora y recomendaciones

La llegada masiva fue anticipada por el equipo del artista, que recordó que el ingreso será gratuito y con dos bloques horarios:

12:00 p. m. – 4:00 p. m. o hasta completar aforo

6:00 p. m. – 10:00 p. m. o hasta completar aforo

Al final de cada turno, el recinto será evacuado para permitir el ingreso de un nuevo grupo.

En un comunicado previo, la familia del artista agradeció las expresiones de cariño recibidas desde todo el país, describiéndolas como “un abrazo colectivo en este momento de inmenso dolor”.

Homenaje a Yeison Jiménez: transmisión EN VIVO

