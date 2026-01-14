Antes de que salieran los artistas al escenario para darle inicio al homenaje a Yeison Jiménez, y luego de la ceremonia privada que hubo en las primeras horas del evento, se vivió un momento muy emotivo.

Thaliana, la única hija de sangre de Yeison Jiménez —porque él siempre reconoció a la hija mayor de su esposa como una hija más—, apareció sobre los hombros de un hombre para saludar a las primeras personas que habían entrado al Movistar Arena.

La niña, que está por cumplir 8 años, apareció con una bomba en sus manos y saludó con una sonrisa en su cara, demostrando la paz que seguramente le han transmitido sus familiares en este difícil momento.

Un aspecto que llamó mucho la atención es que la niña, además de la bomba blanca que llevaba y que tienen muchas personas adentro del escenario, también tenía una camiseta con la foto de su papá.

Las imágenes son muy conmovedoras y así se vivieron adentro del Movistar Arena:

Hija de Yeison Jiménez envía conmovedor saludo a seguidores de su padre durante el homenaje al artista en el Movistar Arena🩷🕊️. pic.twitter.com/FpdinqTzoD — Pulzo (@pulzo) January 14, 2026

Además de Thaliana, otros miembros de la familia Jiménez están en el Movistar Arena con la misma camiseta, demostrando un agradecimiento con el público.

Transmisión en vivo del homenaje a Yeison Jiménez

Pulzo.com tiene una transmisión con todos los detalles de lo que está pasando en el Movistar Arena. Allí podrá ver cómo fueron los momentos afuera del recinto que hoy se viste de luto, la entrada de las personas y todo lo que tienen organizado para despedir al cantante colombiano.

Siga acá todo lo que sucede en el Movistar Arena hoy:

