El interés general por las exequias de Yeison Jiménez entre los seguidores en Colombia fue una muestra del cariño por el fallecido artista, cuya luz se apagó apenas a los 34 años de vida.

Un accidente aéreo se convirtió en el fatídico episodio que provocó la muerte del cantante caldense y otros 5 tripulantes el pasado sábado 3 de enero de 2026 en Boyacá, ante la sorpresa para propios y extraños.

Lo cierto es que, en medio de la discreción que se ha procurado, se divulgaron imágenes de un altar que tiene múltiples detalles en un funeral privado para Jiménez, en una publicación hecha desde la cuenta de Facebook Casa del Vallenato.

Las dos fotografías reveladas al público muestran varios objetos muy representativos del ídolo de música popular en Colombia, con botas (que parecen ser del cantante) y una imagen del artista montando a caballo.

Además de una virgen y una veladora, es posible observar un cuadro con el reconocimiento del ‘Single de oro’ por la canción ‘Aventurero’, la más emblemática en la carrera del caldense.

Las imágenes en cuestión son parte de todo el reconocimiento para un referente a nivel nacional, de quien se han conocido cada vez más detalles de qué pasó antes de morir en el accidente y demás.

Los registros alrededor del tema son foco de atención no solo para los seguidores del artista, sino de quienes están atentos al desarrollo de una noticia que sorprendió al país.

Eso, además, dejó en evidencia varias de las pasiones de un hombre que a sus 34 años construyó un legado importante no solo en el ámbito musical sino en otras facetas del entretenimiento.

¿Cuáles eran las pasiones de Yeison Jiménez?

Las pasiones de Yeison Jiménez trascendieron los escenarios y estaban profundamente ligadas a sus raíces campesinas y su visión como empresario. Además de su evidente entrega por la música popular, el artista ha manifestado en múltiples entrevistas.

El cantante poseía un criadero especializado donde dedicaba gran parte de su tiempo libre al cuidado y entrenamiento de equinos de paso fino, una actividad que describía como su terapia personal para desconectarse de la agitada agenda de conciertos.

Otra de las grandes pasiones del intérprete de Aventurero es la ganadería y la agricultura. Debido a su origen humilde en Manzanares (Caldas), Jiménez mantiene un vínculo inquebrantable con el campo, invirtiendo gran parte de su capital en la compra de tierras y ganado.

Para el artista, trabajar la tierra no era solo un negocio rentable, sino una forma de honrar su historia y proporcionar empleo a personas de zonas rurales. Su interés por los negocios lo llevaron también a incursionar con éxito en el sector inmobiliario y en la industria de productos para el cuidado personal y óptico.

La pasión por la filantropía y el apoyo social también definieron la personalidad del artista fuera de las cámaras. Yeison Jiménez utilizaba su influencia para liderar proyectos que benefician a niños de escasos recursos y familias necesitadas en diferentes regiones de Colombia.

Esta vocación de servicio se convirtió en un pilar fundamental de su vida, impulsándolo a compartir su éxito con quienes más lo necesitaban.

¿Cuántos hijos tuvo Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tuvo tres hijos, que fueron el núcleo fundamental de su vida personal y familiar junto a su esposa Sonia Restrepo. La mayor de ellos es Camila, a quien el artista ha criado como propia desde que era una bebé y a quien reconoce legalmente con todo el amor de un padre biológico.

Posteriormente nació Thaliana, su segunda hija y la primera biológica de la pareja, quien suele acompañar al intérprete en diversas publicaciones en redes sociales donde se evidencia su gran carisma y parecido físico.

En junio del año 2024 la familia Jiménez Restrepo celebró la llegada de su tercer hijo, un varón al que llamaron Santiago. El nacimiento de este pequeño fue compartido por el propio cantante, describiéndolo como un milagro y una bendición muy esperada luego de años de anhelar un hijo varón.

Jiménez expresó que su mayor motivación para trabajar arduamente era asegurar un futuro sólido para Camila, Thaliana y Santiago.

