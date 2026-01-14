La muerte Yeison Jiménez, ocurrida tras el accidente aéreo registrado en Paipa, Boyacá, sacudió a la escena de la música popular en Colombia y despertó una profunda conmoción entre sus seguidores. Desde que se conoció la tragedia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y expresiones de solidaridad hacia la familia del artista y su equipo.

Sigue a PULZO en Discover

La familia de Yeison Jiménez fue protagonista de un emotivo acto simbólico en el Movistar Arena de Bogotá, donde seguidores, amigos y allegados se congregaron para rendir homenaje al cantante. En medio de aplausos y muestras de afecto, el mensaje “Nuestro amor para ustedes” se convirtió en el gesto central con el que el público expresó su solidaridad y acompañamiento a los seres queridos del artista.

(Vea también: Luis Alfonso hizo gesto en ataúd de Yeison Jiménez: “Me voy a tomar el atrevimiento”)

El homenaje estuvo marcado por un ambiente de respeto, gratitud y recuerdo, en el que la memoria de Yeison Jiménez fue exaltada a través del cariño de sus seguidores. Allí, el equipo del artista y sus seguidores, se unieron en oración como acto simbólico para despedir al ‘Aventurero’.

Lee También

Cabe mencionar que el intérprete caldense fue despedido inicialmente en una velación de carácter privado en la funeraria Jardines del Recuerdo, ubicada sobre la autopista Norte de Bogotá. El acto se desarrolló en un ambiente reservado, al que asistieron únicamente sus familiares y personas de mayor cercanía.

(Vea también: Apareció testigo del accidente de Yeison Jiménez y contó cómo fue la explosión y el incendio)

A la ceremonia íntima acudieron su esposa, sus hijos, hermanos y amigos cercanos, quienes lo despidieron en un espacio marcado por el recogimiento, la emoción y el acompañamiento familiar. La familia optó por mantener la despedida lejos de los reflectores, en señal de respeto por el duelo.

Al homenaje privado también se sumaron reconocidos exponentes de la música popular como Pipe Bueno, Jhonny Rivera y Luis Alfonso, quienes llegaron para acompañar a los seres queridos del artista y rendir tributo a quien consideran una figura clave del género en el país.

Lee También

En el mismo lugar, los familiares de Jefferson Osorio, mánager de Yeison Jiménez y una de las víctimas del accidente, recibieron igualmente sus restos. Ambos cuerpos fueron entregados a sus allegados en la noche del lunes 12 de enero. Posteriormente, el cuerpo del cantante, recordado por canciones como ‘Ya no, mi amo’r y ‘Por qué la envidia’, fue sometido al proceso de cremación.

Después de esto, se adelantó el homenaje en el Movistar Arena, a donde llegaron miles de seguidores del cantante de música popular.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.