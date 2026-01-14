Un momento tan emotivo como inesperado se vivió este fin de semana durante una presentación del cantante Sebastián Ayala, en la que hizo un homenaje al fallecido artista de música popular Yeison Jiménez. En medio de su interpretación y con la voz entrecortada, el escenario fue protagonista de un episodio que muchos asistentes interpretaron como una señal del cielo.

(Lea también: “¡Hijo mío, vuela tranquilo!”: sentidas palabras de la mamá de Yeison Jiménez en su homenaje)

Según se observa en videos difundidos en redes sociales, mientras Ayala dedicaba unas palabras a Jiménez y recordaba su trayectoria, una mariposa apareció repentinamente en el escenario. El insecto voló alrededor del cantante y se posó cerca de él.

El público acompañó el momento con aplausos y gritos al notar el gesto. Algunos espectadores levantaron los teléfonos para grabar la escena, que rápidamente fue compartida y comentada por el propio Ayala.

“En pleno homenaje hacia ti te me presentaste. Gracias por darme tu último adiós. Gracias por darme tu último adiós”, afirmó.

La frase desató cientos de reacciones, no solo de seguidores del artista, sino también de fanáticos de Yeison Jiménez que interpretaron la aparición como un mensaje simbólico.

Ayala, visiblemente afectado, continuó su presentación pero no ocultó su conmoción por lo ocurrido. En el video se le observa secándose las lágrimas mientras mantiene el control de su actuación, acompañado por la ovación del público.

El registro del momento ha desatado diversos comentarios: “Fue Yeison acompañándolo”, “las mariposas son señales” y “él estaba ahí”, yo creo que sí era él”.

