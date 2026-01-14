El homenaje a Yeison Jiménez que se hizo este 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá ha dejado momentos profundamente emotivos, y uno de los más comentados fue protagonizado por Jhon Alex Castaño, quien subió al escenario para rendir tributo a su colega y amigo antes de interpretar la canción ‘Amanecí contento’.

Con el recinto lleno y en medio de un ambiente marcado por el respeto, la nostalgia y los aplausos, el artista tomó el micrófono para compartir unas palabras que conectaron de inmediato con el público. Su intervención no fue extensa, pero sí cargada de significado, al recordar los inicios de Yeison Jiménez y el camino que recorrió hasta convertirse en uno de los grandes exponentes de la música popular en Colombia.

Acá, las palabras del ‘Rey del chupe’:

Un mensaje de gratitud a la familia de Yeison Jiménez

Durante su intervención, Jhon Alex Castaño también tuvo palabras de agradecimiento para la familia del cantante fallecido, destacando el legado que dejó no solo en la música, sino en quienes compartieron su camino personal y profesional.

“Hoy le quiero dar gracias a doña Lucy, a Lina, por este regalo que nos dejaron”, dijo el intérprete, refiriéndose a la mamá y la hermana de Yeison Jiménez.

El momento fue recibido con aplausos y muestras de apoyo del público, que ha acompañado masivamente el evento organizado para despedir al artista, fallecido el pasado 10 de enero en un accidente de avioneta. El Movistar Arena se ha convertido en un escenario de despedida colectiva, donde la música popular ha sido el vehículo principal para honrar su memoria.

El brindis que marcó uno de los momentos más emotivos del homenaje

Visiblemente conmovido, Jhon Alex Castaño reconoció que no encontraba muchas palabras para describir el momento que atravesaba, pero decidió cerrar su mensaje con un gesto simbólico que terminó por tocar a los asistentes.

“Creo que no tengo ni mucha parla pa decir hoy, pero este me lo tomo por ti, parcerito, y por todos ustedes”, afirmó antes de alzar una copa, brindar y dejarla en el piso del escenario.

Acto seguido, el cantante interpretó ‘Amanecí contento’, una de sus canciones más conocidas, que fue coreada por el público en medio de lágrimas, abrazos y aplausos. La escena se convirtió en uno de los instantes más comentados del homenaje, al unir palabras sinceras, un gesto sencillo y la música como forma de despedida.

