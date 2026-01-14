La presentación de Luis Alberto Posada, en medio de los homenajes que le rindieron a Yeison Jiménez en el Movistar Arena, por poco se sale de control. De acuerdo con un video que circula en redes sociales, el cantante de música popular se molestó porque solo le dejaron cantar dos canciones.

Frente a esto, trató de grosero a uno de los miembros de los músicos y quiso seguir cantando, alegando que el trato eran tres canciones. Su interlocutor trató de explicarle que estaban apresurados por el tiempo.

“Usted por qué es tan grosero. Yo quería cantar otra canción. No voy a cantar con ustedes. Le voy a cantar esta canción al señor y a mi parce Yeison Jiménez, pero no sean groseros. Dijimos que tres canciones”, aseguró Posada.

Pese a lo que pasó, el artista siguió cantando, pero sin acompañamiento de la banda y decidió cantar a capela. Mientras tanto, según se escucha en la grabación, los asistentes querían que cantara la otra canción.

Disturbios en las afueras del Movistar Arena en medio de homenaje a Yeison Jiménez

Durante los eventos de despedida para el artista, se presentaron disturbios en los alrededores del recinto, donde se congregaron cientos de seguidores del artista. La gran afluencia de personas provocó congestión en los accesos y momentos de tensión cuando algunos asistentes intentaron ingresar sin boleta, situación que derivó en empujones y altercados aislados.

De acuerdo con reportes oficiales, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá intervinieron para dispersar a los grupos que protagonizaron los desórdenes y restablecer el orden en la zona. Las autoridades aplicaron controles preventivos y reforzaron la seguridad perimetral para evitar que los incidentes afectaran el desarrollo del acto conmemorativo.

Pese a lo ocurrido fuera del escenario, el homenaje continuó en el interior del Movistar Arena, donde familiares, colegas y fanáticos rindieron tributo al legado musical de Yeison Jiménez. Las autoridades recomendaron a los asistentes atender las indicaciones de seguridad y planear con anticipación su salida, con el fin de reducir nuevas aglomeraciones en el sector.

