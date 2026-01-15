El accidente en el que murió Yeison Jiménez el 10 de enero de 2026 volvió a poner sobre la mesa la discusión acerca de la seguridad aérea en vuelos privados en Colombia. La avioneta en la que se desplazaba el cantante se precipitó minutos después de despegar del aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, con destino a Medellín, dejando como saldo seis personas fallecidas.

De acuerdo con registros históricos, revelados por El Tiempo y proporcionados por la Aeronáutica Civil, las cifras muestran que estos hechos no son aislados. Solo el año pasado se reportaron 25 siniestros aéreos, de los cuales 14 fueron incidentes y 11 accidentes graves.

Los casos se distribuyeron en varios departamentos, con mayor número en siniestros en Cundinamarca, seguido de Meta, Antioquia y Vaupés, además de registros en Vichada, Valle, Magdalena, Casanare y Cesar.

En el mismo sentido, a lo largo de las dos últimas décadas (2005-2025), siniestros similares han dejado alrededor de 50 personas muertas en el país, principalmente en vuelos privados.

De acuerdo con el citado medio, el histórico de la accidentalidad aérea evidencia picos importantes. 2011 fue el año con más registros, con 38 eventos.

¿Cuáles son las principales causas de accidentes de aeronaves en Colombia?

En los últimos años las cifras se han mantenido elevadas: en 2024 se documentaron 34 casos entre accidentes e incidentes graves, muchos de ellos en Bogotá y la Zona Bananera.

En 2023 fueron 36, con concentración en Medellín, la Zona Bananera y la capital; en 2022 se reportaron 34, principalmente en Rionegro y Bogotá; y en 2021 se contabilizaron 36, la mayoría también en Bogotá.

Los informes oficiales señalan que entre las principales causas de este tipo de accidentes figuran fallas mecánicas, errores operativos, condiciones climáticas adversas y dificultades durante las maniobras de despegue o aterrizaje.

Aeronáutica Civil envió a EE. UU. motores de avioneta donde murió Yeison Jiménez

Las autoridades aeronáuticas avanzan en la investigación técnica para establecer qué factores influyeron en la tragedia y determinar si existieron fallos prevenibles.

De esta manera, la Aeronáutica Civil decidió enviar los motores de la avioneta en la que murió el artista a Estados Unidos, con el fin de practicar un análisis técnico especializado que permita esclarecer las causas del accidente ocurrido el 10 de enero de 2026.

La investigación busca determinar si existieron fallas mecánicas u otros factores técnicos que influyeron en el siniestro. La aeronave, una Piper PA-31 Navajo, se estrelló pocos minutos después de despegar del aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, cuando se dirigía a Medellín, donde el cantante tenía programada una presentación.

El examen de los motores será liderado por expertos del fabricante en territorio estadounidense e incluirá pruebas detalladas de funcionamiento y revisión de componentes internos. Este procedimiento hace parte de los protocolos internacionales para la investigación de accidentes aéreos, especialmente cuando se trata de aeronaves con varios años de operación.

Además del análisis técnico en el exterior, las autoridades revisan las bitácoras de mantenimiento, los antecedentes de vuelos previos y las condiciones operativas del trayecto. La información recopilada será clave para establecer responsabilidades y determinar las causas definitivas del accidente que conmocionó al país.

Junto a @AerocivilCol, acompañamos a las autoridades en la investigación del siniestro aéreo en Boyacá. Avanzan labores técnicas y análisis operacional, de mantenimiento y factores humanos. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad aérea y la transparencia.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos