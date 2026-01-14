En el marco del homenaje realizado en el Movistar Arena de Bogotá, varios artistas de la música popular presentaron una canción inédita como tributo a Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo. El tema, titulado ‘El aventurero en el cielo’, fue estrenado durante el acto conmemorativo ante miles de seguidores del cantante.

La iniciativa surgió de colegas y amigos cercanos al artista, entre ellos Pipe Bueno y Ciro Quiñonez, quienes lideraron la interpretación en el escenario. A esta colaboración se sumaron reconocidos nombres del género como Jhonny Rivera, Arelys Henao, Luis Alfonso, Paola Jara, Jessi Uribe, El Charrito Negro, Alzate, Francy, Luis Alberto Posada y Sebastián Ayala, en un gesto colectivo de respeto y admiración.

La canción resalta la personalidad de Jiménez, su amor por la música y el impacto que dejó en quienes compartieron con él dentro y fuera de los escenarios. La letra hace referencia a su carácter apasionado, su cercanía con el público y la huella que marcó en la música popular colombiana.

El estreno del tema se convirtió en uno de los momentos más emotivos del homenaje, consolidándose como un tributo musical que busca mantener vivo el legado del artista y acompañar a sus seguidores en el proceso de despedida a través de su obra.

Yeison Jiménez hablaba sobre los sueños que tenía con su muerte

En entrevistas concedidas en años recientes, el artista habló de manera abierta sobre una serie de sueños recurrentes que le llamaban la atención por su contenido. El cantante explicó que en varias ocasiones se veía a sí mismo viajando en un avión que enfrentaba una situación crítica y que el episodio terminaba en un desenlace fatal.

Según contó, en esos sueños incluso aparecía la noticia de su muerte difundida en medios de comunicación, un detalle que le resultaba inquietante. Jiménez señaló en su momento que esas experiencias no le provocaban pánico, pero sí reflexión.

“Yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo tres veces”, dijo Jiménez en diálogo con el actor Juan Pablo Raba en su podcast ‘Los hombres sí lloran’.

Comentaba que los sueños lo llevaban a pensar en la fragilidad de la vida, en el ritmo de trabajo que llevaba y en la necesidad de valorar a las personas cercanas. También dejó claro que no los interpretaba como anuncios de algo concreto, sino como manifestaciones de su mente en medio de etapas de presión, viajes constantes y exposición pública.

Esas declaraciones quedaron registradas en conversaciones públicas y cobraron relevancia luego de su fallecimiento, debido a la coincidencia con la forma en que ocurrió el accidente.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

