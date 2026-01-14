La inquietud sobre el paradero del cuerpo de Yeison Jiménez tomó fuerza entre sus seguidores luego del homenaje público en el Movistar Arena, en Bogotá. Muchos asistentes esperaban la presencia física del artista durante el acto conmemorativo, pero esto no ocurrió, lo que dio paso a múltiples especulaciones en redes sociales.

(Vea también: Luis Alberto Posada tuvo altercado en homenaje a Yeison Jiménez y terminó cantando a capela)

De acuerdo con información confirmada por su entorno familiar, el cuerpo del cantante fue cremado en una ceremonia privada que se llevó a cabo el 13 de enero de 2026 en el cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado al norte de Bogotá. El evento contó únicamente con la presencia de familiares y amigos cercanos, bajo total reserva.

Este hecho explica por qué durante el homenaje público, celebrado el 14 de enero, no hubo restos presentes en el escenario. En su lugar, la organización dispuso ataúdes simbólicos, como una forma de rendir tributo tanto a Yeison Jiménez como a las demás víctimas del accidente aéreo ocurrido días antes. Estos elementos no contenían restos humanos y cumplieron un papel exclusivamente conmemorativo.

El evento en el Movistar Arena tuvo un enfoque musical y emotivo, pensado como un espacio para exaltar el legado artístico del cantante y permitir que sus seguidores se despidieran desde el recuerdo y la gratitud. La familia reiteró que las decisiones alrededor de las exequias respondieron al deseo de mantener la intimidad en un momento de profundo dolor.

Yeison Jiménez y la decisión que quería tomar sobre avioneta en la que murió

Antes del accidente aéreo que les costó la vida al artista y a cinco integrantes de su equipo el 10 de enero de 2026, el cantante ya había manifestado su intención de cambiar la avioneta que utilizaba para sus desplazamientos.

La información fue confirmada por personas cercanas al artista, quienes señalaron que el plan contemplaba adquirir una aeronave más moderna y con mayores condiciones de seguridad.

De acuerdo con su representante y amigo cercano, la avioneta siniestrada no era reciente, aunque había pasado por revisiones técnicas durante los meses previos.

Aun así, el propio Jiménez había comentado su inconformidad con el estado del avión, especialmente después de un episodio anterior en el que se presentaron fallas técnicas durante un vuelo, situación que encendió las alertas dentro de su equipo de trabajo.

Ese incidente llevó al cantante a evaluar seriamente un cambio de aeronave para sus giras y compromisos artísticos. Aunque la decisión ya estaba tomada, el proceso no se había concretado antes del viaje que terminó en tragedia.

El accidente ocurrió cuando la avioneta despegó del aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, con destino a Medellín, ciudad donde Yeison Jiménez tenía prevista una presentación esa misma noche. Minutos después del despegue, la aeronave perdió estabilidad y se precipitó en una zona rural entre Paipa y Duitama.

Las autoridades aeronáuticas mantienen abiertas varias líneas de investigación para establecer las causas exactas del siniestro, mientras el país sigue conmocionado por la muerte del artista y el impacto que deja su ausencia en la música popular colombiana.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos