La investigación del accidente aéreo que el 10 de enero de 2026 causó la muerte de Yeison Jiménez y de cinco personas más entró en una etapa decisiva y podría dar un giro.

En las últimas horas y mientras se le hacían homenajes al artista en el Movistar Arena, la Aeronáutica Civil comunicó el envío de los motores de la avioneta siniestrada a Estados Unidos, donde serán examinados por los fabricantes como parte del proceso técnico para esclarecer las causas del hecho, de acuerdo con información difundida por El Tiempo.

La aeronave involucrada, una Piper PA-31 Navajo de propiedad de YM Company, según el citado medio, se precipitó a tierra pocos minutos después de despegar del aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, cuando cubría la ruta hacia Medellín.

El análisis en el exterior, según la entidad, permitirá revisar a fondo los sistemas de propulsión y otros componentes internos, con el fin de identificar posibles fallas mecánicas o deficiencias previas al accidente.

“Los motores serán sometidos a un análisis especializado directamente por los fabricantes, en coordinación con la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes”, indicó un miembro de la citada entidad al rotativo.

Este procedimiento hace parte de los protocolos internacionales de investigación aérea y busca complementar las labores técnicas que ya adelantan las autoridades en Colombia.

Además del estudio de los motores, se mantienen en revisión los antecedentes operativos de la aeronave, las bitácoras de mantenimiento y los eventos registrados en vuelos anteriores, información clave para reconstruir lo ocurrido en los minutos previos al siniestro.

Historial de viajes e investigación en Fiscalía sobre avioneta donde murió Jeison Jiménez

Registros aeronáuticos, citados por El Tiempo, indican que solo durante 2025 la aeronave realizó centenares de vuelos, con trayectos frecuentes hacia Pereira, Bucaramanga, Barrancabermeja, Medellín, Barranca de Upía, Yopal, Barranquilla y Bogotá, lo que evidenció una operación intensiva pese a la antigüedad del avión, fabricado a comienzos de la década de los ochenta.

Este volumen de vuelos llamó la atención de las autoridades, especialmente al contrastarlo con la solidez financiera de las empresas vinculadas al artista, cuyos activos se estimaban entre 8.000 y 16.000 millones de pesos.

Para los investigadores, este contexto abrió interrogantes sobre las condiciones de operación, el mantenimiento continuo de la aeronave y la evaluación de riesgos asociada a su uso frecuente en trayectos nacionales.

Además, la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del CTI, también incluyó dentro de la investigación un antecedente ocurrido en mayo de 2024, cuando la misma avioneta estuvo a punto de accidentarse en Medellín.

En ese episodio se habría detectado un ajuste irregular en el sistema de turbo durante un proceso de mantenimiento. La situación previa ahora es analizada como un posible elemento clave para establecer si existieron fallas repetidas o decisiones que pudieron incidir en el desenlace fatal.