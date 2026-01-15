El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó el martes 13 de enero de 2026 la identificación de las seis víctimas del fatal accidente aéreo ocurrido en Boyacá, que cobró la vida del reconocido cantante Yeison Jiménez y cinco de sus compañeros de trabajo.

La tragedia, que tuvo lugar entre los municipios de Paipa y Duitama, sorprendió al país el sábado anterior cuando la avioneta que transportaba al artista y su equipo hacia un concierto en Medellín se estrelló y se incendió, complicando las labores de identificación de las víctimas.

“Se cumplieron los requisitos legales y se procedió con la entrega formal de los cuerpos a sus familias”, aseguró el Instituto a través de un boletín oficial en el que destacó la labor de su equipo técnico-científico, quien a pesar de las dificultades impuestas por el estado de los restos humanos y la aeronave destruida, logró aplicar rigurosos procedimientos forenses que permitieron la identificación total de los cuerpos.

Este proceso se logró gracias a la aplicación de técnicas como radiología, odontología forense y lofoscopia (análisis de huellas dactilares y papilares). Ahora, después de los homenajes hechos en el Movistar Arena, Pulzo.com ha podido indagar con fuertes cercanas a la familia de Yeison Jiménez que sus cenizas serán trasladadas a Manzanares, Caldas, su tierra natal, luego de su cremación.

La tragedia se originó cuando la avioneta, matrícula N325FA, despegó del aeropuerto de Paipa y no logró obtener la altura necesaria para hacer el viaje, por lo que se estrelló inmediatamente en la vereda Romita, dando origen a un incendio que la dejó completamente calcinada.

