La relación entre Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez, dos de los máximos referentes de la música popular colombiana, estuvo marcada por una controversia que se hizo pública a finales de 2023 y comienzos de 2024, la cual dejó tensiones entre el género.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Giovanny Ayala dice por qué no fue al homenaje a Yeison Jiménez: “No quise caer en la trampa”)

Aunque ambos artistas compartían escenarios y público, una serie de señalamientos, desmentidos y versiones encontradas terminaron por fracturar cualquier cercanía entre ellos.

El origen del conflicto se remonta a un concierto hecho en Bogotá, en el que ambos estaban programados. Según lo expuesto en su momento por Posada y su equipo, el artista vallecaucano habría tenido problemas técnicos con el sonido, situación que lo llevó a abandonar la tarima después de interpretar apenas cuatro o cinco canciones.

Lee También

Desde su entorno se sugirió que la falla no fue accidental y que habría existido una falta de respeto hacia su trayectoria como uno de los pioneros de la música popular en el país.

Estas versiones comenzaron a circular con fuerza en redes sociales y medios, apuntando indirectamente a Yeison Jiménez y su equipo como responsables de lo ocurrido. La polémica escaló rápidamente y puso al intérprete de ‘Aventurero’ en el centro de las críticas, lo que lo llevó a pronunciarse públicamente para desmentir los señalamientos y explicar, con detalle, cómo se desarrolló aquella jornada.

En un video publicado en sus redes sociales, Yeison Jiménez dijo en esa ocasión haberse visto afectado por las acusaciones y negó cualquier responsabilidad en el incidente. El cantante relató que ese día tenía una agenda apretada y que incluso tenía que cumplir otro compromiso musical antes de llegar al evento en el que coincidía con Posada.

“Me tiene un poco triste… traté de hacer las llamadas pertinentes y hacer las cosas a nivel personal. Creo que no es justo lo que están diciendo. Hice un concierto en Mosquera, entré a las 10 de la noche y salí como a las 11:50 o 12:00 hacía el segundo ‘show’, que era el de ‘Sírvalo pues’, en Bogotá. Cuando entro a tarima me cuentan que el maestro Luis Alberto Posada cantó 4 o 5 canciones, se bajó de tarima y se fue”, indicó Jiménez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yeison Jiménez (@yeison_jimenez)

Con estas declaraciones, el artista dejó claro que no estuvo presente cuando Posada se presentó, y que se enteró de lo sucedido solo al subir al escenario, descartando así cualquier intervención directa en el problema técnico.

Además, recalcó que intentó comunicarse para aclarar la situación de manera privada, pero que el conflicto terminó ventilándose públicamente.

Por su parte, Luis Alberto Posada manifestó en diferentes espacios que se sintió irrespetado y que esperaba un trato acorde con su trayectoria dentro del género. Incluso habló de “jerarquía” y del reconocimiento que, a su juicio, merecen los artistas que abrieron camino en la música popular colombiana, lo que fue interpretado por muchos como una crítica directa a las nuevas figuras del movimiento.

Aunque con el paso de los meses el cruce de declaraciones disminuyó, la relación entre ambos quedó claramente fracturada y no se conocieron gestos públicos de reconciliación.

Qué pasó con Luis Alberto Posada en el homenaje a Yeison Jiménez

La controversia entre ambos artistas volvió a tomar fuerza luego del homenaje póstumo que se le hizo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena, luego de su fallecimiento en un accidente aéreo. El evento, cargado de emotividad, reunió a varios exponentes de la música popular, entre ellos Luis Alberto Posada.

Sin embargo, la presencia del vallecaucano no estuvo exenta de controversia. Durante su participación, se registró un incómodo momento con los músicos de Jiménez, situación que volvió a generar comentarios y especulaciones en redes sociales.

Posada habría tenido diferencias con la agrupación que acompañaba el tributo, lo que derivó en un momento de tensión sobre el escenario.

Aunque el artista cumplió con su presentación y expresó palabras de respeto hacia la memoria de Yeison Jiménez, el episodio fue interpretado por algunos asistentes como una muestra de que las diferencias del pasado nunca se resolvieron del todo. Aun así, Posada dejó claro que su presencia obedecía a un acto de reconocimiento y no a una intención de revivir viejas disputas.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos