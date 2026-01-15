En medio del homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena, su productor, Georgy Parra, contó en entrevista que el día en que ocurrió el fatal accidente que acabó con la vida del artista y su equipo, se tomarían decisiones importantes no solo para este 2026, sino para toda su carrera.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Sale a la luz el último regalo de Yeison Jiménez para su esposa; emotivo momento quedó en video)

Parra expresó que tenían planeado adelantar una reunión con todo el equipo en Medellín para hacer una serie de cambios definitivos en el rumbo de su carrera, sin profundizar en esto. Además, el productor, conmovido, expresó que Yeison Jijménes estaba ansioso por llegar a dicha reunión, en la que también se escucharía nueva música para este año.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Billboard Colombia (@billboard.colombia)

(Vea también: Luis Alfonso conmovió al homenajear a Yeison Jiménez desde su casa y explicó ausencia en sepelio)

Sin embargo, entre las palabras que dio Parra, caló entre quienes han visto la entrevista que los compañeros del ‘Aventurero’ plantearon la idea de cancelar el encuentro en Medellín, teniendo en cuenta que estaban ocurriendo retrasos para que él llegara a la capital de Antioquia.

“Él estaba ansioso y feliz. Él no veía la hora de llegar. Incluso me cuentan que él se estaba retrasando y los muchachos le dijeron: ‘¿Cancelamos la reunión?’, y él dijo: ‘No, yo llego’, y nunca llegó.”, concluyó Parra entre lágrimas.

Lee También

Finalmente, el productor, como tantos más cercanos a Yeison Jiménez, aseguró que el artista debe ser recordado con su música y concluyó que ya es una leyenda.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos