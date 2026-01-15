El último regalo de Yeison Jiménez hacia su esposa Sonia Restrepo tomó un significado especial en medio del profundo dolor que dejó la muerte del cantante colombiano, ocurrida el 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Video inédito del accidente de Yeison Jiménez deja ver la maniobra final del piloto en el aire)

Luego de los homenajes y mensajes de despedida, salió a la luz uno de los detalles más íntimos que el artista tuvo con su compañera de vida pocos días antes de su fallecimiento. Se trata de una camioneta de alta gama, obsequio que reflejaba el cariño y la cercanía que caracterizaban su relación.

El regalo fue compartido en su momento a través de redes sociales y rápidamente captó la atención de seguidores y medios del entretenimiento. No se trató únicamente de un lujo, sino de un símbolo del respaldo constante que Jiménez procuraba brindar a su familia, pese a las exigencias de una carrera musical marcada por giras, conciertos y compromisos permanentes dentro del género popular.

Lee También

La muerte del cantante, a los 35 años, sacudió al país entero. El accidente aéreo que acabó con su vida también cobró la de varios integrantes de su equipo de trabajo, situación que dejó una profunda huella en la industria musical colombiana. En Bogotá, seguidores y artistas se reunieron en el Movistar Arena para despedirlo en un homenaje multitudinario marcado por la música, las lágrimas y los aplausos.

Durante ese acto, la familia de Jiménez compartió palabras que permitieron conocer una faceta más personal del intérprete. Su madre, Luz Mery Galeano, recordó al artista como un hijo amoroso y comprometido, mientras que su círculo más cercano resaltó el rol que cumplía como esposo y padre, lejos de los escenarios y las luces.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez y cuántos hijos tuvo con el artista?

La relación entre Jiménez y Restrepo siempre se mantuvo lejos del escándalo. Amigos cercanos y colegas coinciden en que el artista solía priorizar los espacios familiares y buscaba compensar el tiempo fuera de casa con gestos significativos.

Sonia Restrepo siempre mantuvo un perfil más reservado frente a la vida pública del cantante. Aunque no buscaba aparecer en medios de farándula, estuvo siempre al lado de Jiménez durante gran parte de su carrera, apoyándolo en decisiones familiares y acompañándolo en momentos clave fuera de los escenarios. Su relación se caracterizó por la estabilidad y el compromiso mutuo, algo poco habitual en el entorno del entretenimiento.

Su núcleo familiar se complementaba con tres hijos. Camila es hija de Sonia, de una relación anterior. Luego está Thaliana, mencionada en varios homenajes y recuerdos tras la muerte de su padre, y se destacó por expresar públicamente su amor y tristeza ante millones de admiradores. Finalmente, está Santiago, el menor, quien aún no cumple los dos años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por En El Ruedo (@en_el_ruedo_)

Más allá de ser la esposa del cantante, Restrepo también se destacó como madre presente y gestora del cuidado del hogar. En distintos momentos, fue ella quien coordinó eventos familiares y priorizó la educación y bienestar de sus hijas, actuando como pilar fundamental para sostener el equilibrio entre la vida personal y la carrera del artista.

En medio de ese duelo colectivo, el recuerdo del último regalo a Sonia Restrepo permanece como un símbolo de afecto y cuidado. Para sus seguidores, ese gesto resume la esencia de Yeison Jiménez: un artista exitoso que nunca dejó de lado a su familia y que hoy es recordado no solo por su música, sino por la huella emocional que dejó en quienes lo acompañaron hasta el final.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos