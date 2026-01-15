Luis Alfonso, reconocido cantante de música popular y amigo íntimo de Yeison Jiménez, conmovió a sus seguidores al dar a conocer el sentido homenaje que le rendiría en su propia casa tras la trágica partida del artista.

A través de un mensaje cargado de fe, respeto y amor fraterno, el intérprete abrió su corazón y explicó que, aunque no pudo acompañar a su parcero en el sepelio, decidió honrar su memoria de una manera profundamente espiritual e íntima.

El artista compartió que el homenaje se materializó en un altar ubicado en un rincón especial de su hogar, donde colocó un retrato de Yeison Jiménez, conocido como ‘el Aventurero’, para mantenerlo siempre presente. “Mi gente, con mucho respeto les quiero compartir esto que es muy especial para nosotros. Aquí vas a estar siempre presente, parcero”, expresó Luis Alfonso, dejando ver la conexión sincera que los unía más allá de los escenarios y la música.

En su testimonio, el cantante explicó que este gesto nace de su fe y de su devoción por las almas benditas del purgatorio, una creencia que ha marcado su vida personal. Según relató, el altar no solo es un espacio de recuerdo, sino también un lugar de oración y agradecimiento, donde conviven símbolos religiosos y fotografías de seres queridos que ya no están físicamente, pero que siguen vivos en su corazón.

Luis Alfonso detalló que en ese altar reposan imágenes de la Virgen, de San Gabriel Arcángel, así como retratos de sus abuelos y de su padre. Ahora, en ese mismo espacio sagrado, tendrá un lugar especial la imagen de Yeison Jiménez. “En este momento va a estar en un rinconcito, en el altar de los seres queridos y de las almas benditas, que son los angelitos que nos cuidan todos los días”, manifestó con visible emoción.

El cantante también confesó que le dolió profundamente no haber podido asistir al sepelio de su amigo, pero aclaró que su ausencia no significa distancia ni olvido.

Por el contrario, aseguró que Yeison siempre ocupará un rincón permanente de su corazón y de su casa. Como símbolo de ese amor eterno, encendió una vela junto al retrato del artista. “Con una velita para que esa lucecita siempre lo tenga alumbradito en la eternidad”, dijo, en palabras que tocaron a miles de seguidores.

Este gesto fue recibido con respeto y admiración por parte del público, que destacó la sinceridad y la espiritualidad del homenaje. Para muchos, el altar representa una despedida diferente, alejada del ruido mediático, pero profundamente significativa.

Así, Luis Alfonso demostró que la amistad verdadera trasciende la muerte y que, a través de la fe y el recuerdo, los lazos construidos en vida pueden permanecer encendidos para siempre.

Con este acto, el cantante no solo honró la memoria de Yeison Jiménez, sino que también mostró una faceta íntima y humana que reafirma el valor de la amistad, la espiritualidad y el amor eterno. Un homenaje silencioso, pero poderoso, desde el hogar y el corazón de Luis Alfonso.

