Giovanny Ayala criticó el homenaje a Yeison Jiménez porque lo tildó de “circo”, al considerar que no se desarrolló de una manera en la que se le rindiera reconocimiento, a su parecer, correctamente.

Sigue a PULZO en Discover

“Pasaron muchas cosas desagradables, que la gente iba a tomarse la foto con él, pero si no había el ‘quinceañero’, si no estaba el protagonista, pues uno a qué va a ir”, afirmó en un controversial video, luego replicado por la cuenta de Instagram de Olímpica Stereo.

Un tema que no pasó desapercibido fue la pulla en contra de Ciro Quiñónez, con quien tiene una enemistad pública desde hace más de un año, en una situación que llegó incluso a la agresión física.

“Parecía una feria de carnavales de Barranquilla, uno de mechoncito aquí, saltando y saltando y saltando, y por Dios ¿Qué es esto? Buscando protagonismo, buscando como que la gente diga: ‘Ay, estoy con la rosca, estoy con la rosca'”, aseguró.

De hecho, entre los comentarios de Ayala, si bien no fue explícito su señalamiento, quedó en evidencia su molestia por la interpretación de éxitos de artistas presentes, como fue el caso de ‘Regalada sales cara’, que Quiñónez interpretó junto a Luis Alfonso, Pipe Bueno y Jessi Uribe.

“No iba a ir allá a hacer un show, de saltar como si estuviéramos en un jardín de carnavales como lo hizo el del pelito pintado. Todos borrachos, cantando canciones que no tenían dirección. A una despedida como un ‘Nadie es eterno’, un ‘Puño de tierra’, una ‘Cruz de madera’, nada de eso. Cantaban sus éxitos, sus canciones para darse protagonismo a sus carreras. No, ahí estamos despidiendo un coleguita que se fue”, apuntó.

De hecho, esa tema musical de Quiñónez (que le respondió a Ayala) fue el motivo de la pelea debido a que en el ‘remix’ no apareció el metense, indisposición que aún sigue vigente y que, si bien no fue mencionado por el veterano artista, queda en el tintero como parte de las posibles motivaciones para cuestionar el homenaje a Yeison Jiménez con tanta dureza.

“No tengo que ir allá a hacer shows, hacer protagonismo, a sacar canciones, a popularizarme más, aquí estoy yo, aquí estoy yo, y salto y bailo. ¿Qué es eso, por Dios? Qué circo tan bochornoso el de ayer, por eso no fui. Le pido mis condolencias a su esposa, con mucho respeto. Discúlpeme por no haber ido, pero mi luto lo guardo aquí en mi corazón, mis oraciones aquí al pie de mi cama donde yo descanso”, remarcó.

Así, aparte de los señalamientos en cuestión, la vieja rencilla personal con Quiñónez también saldría a flote en medio de toda una situación en la que las respuestas a Ayala fueron tajantes.

¿Por qué no estuvo Giovanny Ayala en el homenaje a Yeison Jiménez?

Giovanny Ayala afirmó que él no fue al homenaje a Yeison Jiménez porque prefirió guardar el luto de manera personal, pero la hermana del caldense y Ciro Quiñónez aseguraron que el metense no era bienvenido por comentarios negativos hechos sobre el fallecido ídolo de la música popular.

“Usted no fue porque no es bienvenido, porque Yeison te odiaba [sic] porque fuiste un h… en vida con Yeison, hablando muchas cosas de él. Tú no fuiste porque ninguno te quiere ni te soporta he dicho mi querido olvidado Giovanny Ayala”, escribió Quiñónez, en mensaje replicado en redes sociales.

Lo llamativo es que poco después se divulgó una publicación en el mismo tono por parte de Lina Jiménez, hermana de Yeison, en donde calificó con dureza al veterano artista nacido en Granada (Meta).

“Ay, señor, usted no estuvo porque no es bienvenido a nada que tenga que ver con él [Yeison Jiménez], después de toda la mie… que habló. Vaya y busque protagonismo en otro lado, oportunista”, sentenció.

Cabe remarcar que Ayala afirmó que su relación con Yeison Jiménez era cordial, aunque ahora saldrían a flote otras rencillas personales desconocidas hasta el momento.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos