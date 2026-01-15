El día anterior al accidente, Yeison Jiménez y su equipo tuvieron una presentación grande en Málaga, Santander. En medio de ese concierto, que se convertiría en el último de la agrupación, llamó la atención la ruana que llevaba puesta el cantante y que lució durante todo el concierto.

La historia de la prenda la contó Rodolfo Monroy, el conductor que trasladó a Yeison y a su equipo a Santander y, al día siguiente, los dejó en Paipa, en donde ocurrió el accidente que acabó con la vida de los seis.

Según detalló el conductor a El Tiempo, la noche del viernes, en el trayecto a Santander, Yeison se quedó dormido en la camioneta y el hombre le prestó una ruana que estaba en el baúl y que era del personero de Duitama. El frío era muy fuerte, recuerda.

El artista llevó la prenda puesta, que le calmó el frío durante varias horas. Incluso, se la quitó para estar en el concierto, pero no aguantó la helada y se la volvió a poner.

“Cuando se bajó del carro en el estadio, dejó la ruana y salió a cantar solo en camisa y sombrero, pero cuando iba en la segunda canción me hizo la seña y me pidió que por favor se la prestara de nuevo, porque estaba haciendo frío. Fui corriendo a la camioneta, se la traje y dio todo el concierto con ella puesta”, recordó Monroy, citado por ese mismo medio.

Según cuenta el conductor, dicha ruana fue un regalo que el alcalde de Santa Sofía al personero de Duitama. Estaba prácticamente nueva porque la guardaban en el baúl de la camioneta en la que transportaron a la agrupación.

En este video se muestra cómo Yeison Jiménez hizo su presentación siempre con la prenda puesta.

