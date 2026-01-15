Siguen apareciendo homenajes y mensajes cargados de emoción tras la muerte del cantante Yeison Jiménez, ocurrida el pasado sábado 10 de enero de 2026, cuando una aeronave que transportaba a seis personas colisionó y explotó en el sector de Romita, en Paipa, Boyacá.

Sigue a PULZO en Discover

La noticia sacudió al país y dejó un profundo vacío entre sus seguidores, colegas y familiares, quienes aún intentan asimilar la repentina partida del artista de música popular.

(Vea también: Aparece video de última canción que interpretó Yeison Jiménez en Colombia: “Nunca dejen de soñar”)

De acuerdo con la información conocida, el intérprete se dirigía a cumplir una cita con su público en Marinilla, Antioquia, uno de los conciertos más esperados de su agenda. Sin embargo, complicaciones durante el despegue truncaron el viaje y provocaron un accidente que no dejó sobrevivientes. Desde entonces, las muestras de cariño y reconocimiento no han cesado, tanto en redes sociales como en escenarios emblemáticos de la música en Colombia.

Lee También

El pasado miércoles 14 de enero se llevó a cabo un homenaje multitudinario en el Movistar Arena, donde se dieron cita varios exponentes del género popular para despedir al artista. Entre los asistentes estuvieron Jessi Uribe, Paola Jara, Pipe Bueno, Luis Alberto Posada y Alan Ramírez, entre otros, quienes coincidieron en resaltar el legado musical y humano que deja Jiménez.

El evento estuvo marcado por canciones, palabras de agradecimiento y momentos de profundo silencio que reflejaron el impacto de su ausencia.

Video de Alan Ramírez hablando con Yeison Jiménez sobre la muerte

Horas antes de este último adiós, Alan Ramírez compartió en sus redes sociales una historia que hoy cobra un significado especial. En el video aparece junto a Yeison Jiménez conversando de manera relajada sobre una pregunta hipotética: qué haría o qué compraría si supiera que le quedan solo 15 minutos de vida. La respuesta del cantante sorprendió a muchos tras conocerse el desenlace de su historia.

“Un avión, pero me compraría uno y seguiría hasta que se acabe la gasolina”, dijo entre risas, sin imaginar que esas palabras serían interpretadas luego como una inquietante coincidencia.

Yeison Jiménez le habló a Alan Ramírez sobre lo que haría si el final de su vida estuviera cerca 💔 pic.twitter.com/OXTmQp8qN8 — La Kalle 96.9 FM (@LaKalle) January 15, 2026



A este episodio se suman declaraciones pasadas del artista sobre sueños premonitorios relacionados con su muerte. En una entrevista para el programa ‘Se dice de mí‘, de Caracol Televisión, Jiménez habló abiertamente del tema y reveló que en tres oportunidades había soñado con el final de su vida.



“Eso eran los sueños. En uno de los sueños sí vi que nos habíamos matado y salíamos en las noticias. Dios me dio tres señales y no las capté”, expresó ante las cámaras, asegurando además que en una de esas visiones lograba sobrevivir.

Luego del accidente aéreo, se conoció que la Aerocivil decidió trasladar el motor de la aeronave a Estados Unidos con el fin de obtener más detalles técnicos y determinar con exactitud qué ocurrió.

Mientras avanzan las investigaciones, el país sigue despidiendo a Yeison Jiménez con música, recuerdos y homenajes que confirman la huella imborrable que dejó en la música popular colombiana.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos