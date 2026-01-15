El mundo de la música popular está de luto tras la desafortunada pérdida de una de sus grandes estrellas Yeison Jiménez. Su impacto es incuestionable en la cultura y la idiosincrasia colombiana, y su repentina muerte ha dejado un profundo vacío. Producto de un accidente aéreo en Paipa tras departir en un concierto en el municipio de Málaga, Santander.

Para el municipio de Málaga, el haber sido testigos de su último concierto fue más que un espectáculo, fue una experiencia inolvidable. Según lo detallado por los asistentes, la presentación fue emotiva y cargada de la energía que caracterizaba al artista.

El músico, según fue informado, emprendió el viaje de regreso a Paipa poco después que finalizó su presentación, con la idea de descansar y recargar energías para el próximo concierto. Lamentablemente, su viaje fue truncado por un desafortunado accidente aéreo que sumió al país en duelo.

Según reportó El Tiempo, el espectáculo sostenido la madrugada del viernes, inició pasadas las 12:30 a.m., luego de la participación de agrupaciones locales y el vallenato de Fabián Corrales. Vestido con pantalón ocre, camisa blanca, botas texanas y su icónico sombrero, Yeison subió al escenario antes que Andrés Franco, ‘El Agropecuario’, quien experimentó dificultades para aparecer a tiempo.

Durante el concierto, el cantante oriundo de Manzanares, Caldas, interpretó sus éxitos más conocidos por dos horas, mostrándose siempre alegre y agradecido con su público. El público que lo acompañó en Málaga correspondió a su energía al cantar a viva voz cada una de las letras de sus canciones.

Incluso luego de despedirse y ver las luces del estadio de Fútbol Ramón Rojas Herrera apagarse, Yeison regresó al escenario para interpretar cuatro canciones más. En su última presentación, también se compartió con los fanáticos, tomó fotos y mencionó su próximo concierto, que estaba programado para celebrarse en Bogotá en marzo, en el estadio El Campín.

De hecho, en YouTube apareció el video de la última canción que interpretó, que fue ‘MLP’, la cual estuvo acompañado de un mensaje: “Nunca dejen de soñar” y con la invitación para el ‘show’ de Bogotá.

