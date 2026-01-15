La presentación de Luis Alberto Posada en el Movistar Arena de Bogotá estuvo marcada por la emoción, la tensión y un profundo sentimiento de duelo que conmovió a los asistentes.

El cantante de música popular subió al escenario visiblemente afectado, en medio del homenaje póstumo a Yeison Jiménez, dejando claro que, más allá de cualquier diferencia pasada, su presencia respondía al respeto y al cariño que sentía por su colega.

Desde el inicio, Posada se mostró sincero y vulnerable frente al público. Con la voz entrecortada, dedicó unas palabras que reflejaron el dolor del momento y la complejidad de su relación con el artista fallecido.

“Hubo una querella, una discrepancia, pero eso no es motivo para que yo no venga a su funeral y me sigan gustando las canciones de él”, expresó, despertando aplausos y muestras de apoyo entre los asistentes.

♬ sonido original – Canal VideoGrafias – Guavio @videografias Luis Alberto posada se Molesto con Grupo de Yeison Jiménez en Movistar Arena “Me puede disculpar usted, señor, ¿por qué es tan grosero? Yo quería cantar otra canción. No voy a tratar con ustedes, le voy a cantar esta canción al Señor y a mi parcero, Yeison Jiménez. No sean groseros, dijimos que tres canciones… tranquilos, si algunos de la orquesta se molestaron conmigo, no pasa nada. No es momento de conflicto ni de nada, a capela la voy a cantar” #últimoadiós #yeisonjiménez

También aseguró comprender a los seguidores más fieles de Jiménez, a quienes llamó “jimenistas”, destacando que su presencia era un gesto de solidaridad y humanidad. “Esto le parte el corazón a cualquiera”, añadió, dejando en evidencia la carga emocional que llevaba consigo.

En el escenario del Movistar Arena, Posada interpretó dos de sus canciones más representativas para momentos de despedida y luto: ‘Sin un Adiós’ y ‘Doblan las campanas‘.

Ambas piezas fueron recibidas con respeto y silencio por parte del público, que acompañó cada verso con emoción, consciente de que se trataba de un momento solemne y sensible.

Sin embargo, el ambiente cambió tras la segunda interpretación. Posada manifestó su intención de permanecer en la tarima para dedicarle una canción más a Yeison Jiménez, pero, según lo ocurrido, los músicos del fallecido artista y la producción del evento ya estaban dando paso al siguiente cantante del homenaje.

Esta situación causó un momento de tensión que se hizo evidente ante los asistentes. Visiblemente molesto, Posada expresó que no era el momento adecuado para desacuerdos ni incomodidades, y afirmó que no cantaría acompañado por la agrupación.

Ante esta decisión, el artista optó por interpretar a capela su canción Y si no vuelves, en un acto que fue leído por muchos como una muestra de respeto y autenticidad. Tras finalizar, dedicó unas últimas palabras, agradeció al público y se retiró del escenario, dejando una sensación agridulce entre quienes presenciaron el homenaje.

Hija de Luis Alberto Posada defendió a su padre, tras homenaje a Yeison Jiménez

Este jueves 15 de enero, Nathaly Posada, hija del cantante, salió en defensa de su padre a través de un comunicado en redes sociales. En su mensaje, expresó su inconformidad por lo ocurrido y pidió respeto en un momento de profundo dolor.

“Todos merecen respeto, sin importar cuán insignificantes otros crean que seamos”, escribió, resaltando también la trayectoria y el legado de Yeison Jiménez como uno de los grandes exponentes de la música popular colombiana.

Nathaly reconoció que existieron diferencias entre ambos artistas, pero fue enfática al señalar que nada justificaba lo sucedido con su padre. Aseguró que su intención nunca fue faltar al respeto, sino despedir a un colega desde el corazón, hoy marcado por el luto.

“Mi padre merece comprensión, humanidad y respeto, especialmente en un momento tan sensible. Esta situación no tiene justificación. Es una falta de respeto. Él no merece ser tratado así ”, concluyó, cerrando así un episodio que dejó al descubierto las emociones, las heridas y la necesidad de respeto en medio del duelo.

