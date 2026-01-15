Gloria Rocha Contreras, actriz y directora de doblaje mexicana, falleció este miércoles a los 94 años, dejando un legado fundamental en la historia del doblaje en América Latina. Reconocida cariñosamente como “La Madrina”, Rocha fue una de las figuras más influyentes del sector, tanto por su trabajo como actriz de voz como por su papel en la dirección de emblemáticas series animadas que marcaron a varias generaciones.

La noticia de su muerte fue confirmada en redes sociales por colegas del medio. Uno de ellos fue el actor de doblaje Carlos Olízar, quien a través de la plataforma X destacó la importancia de Rocha en su vida profesional. “Se nos fue la querida Gloria Rocha ‘La Madrina’ quien armó el cast que amamos en Dragon Ball. Gracias a ella entré al mundo del doblaje y fue la primera que me dio la oportunidad de actuar profesionalmente en esta especialidad”, escribió, resaltando su influencia en la industria.

Gloria Rocha también fue ampliamente recordada por su trabajo como actriz de voz en personajes icónicos como Miss Piggy y Oliva, de Popeye. Sin embargo, su mayor impacto estuvo en la dirección de doblaje, especialmente en producciones japonesas que alcanzaron enorme popularidad en Latinoamérica, como Dragon Ball, Sailor Moon, Sakura Card Captor y Slam Dunk.

Su carrera comenzó a finales de la década de 1950 en Rivatón de América y continuó en estudios como CINSA, donde trabajó hasta 1983. Posteriormente hizo parte de Telespeciales, S.A., Producciones Salgado e Intertrack. Tras el cierre de estas compañías, se consolidó como directora de doblaje en el estudio Auditel, donde permaneció activa hasta 2012, formando y guiando a nuevas generaciones de actores.

Uno de sus aportes más recordados fue la dirección de Dragon Ball entre 1994 y 2000, periodo en el que seleccionó el elenco de voces que se convirtió en referente para millones de seguidores. Hermana del también actor de doblaje Abel Rocha, Gloria Rocha Contreras es recordada por su extensa trayectoria, su capacidad para descubrir talentos y su papel clave en la consolidación del doblaje latinoamericano de series animadas.

