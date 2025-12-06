Fuera de los trancones de Bogotá, en Colombia existe un proyecto concreto inspirado en la saga Dragon Ball Z llamado Kame Park, ubicado en el municipio de Tauramena, en el departamento de Casanare.

Kame Park fue inaugurado recientemente como el primer parque temático de Dragon Ball en Colombia y es único en Latinoamérica, con la ambición de ofrecer a los seguidores del anime una experiencia inmersiva en el universo creado por Akira Toriyama, indica la cuenta oficial de Facebook del sitio.

Los visitantes pueden encontrar decoraciones, ambientaciones y réplicas de escenarios emblemáticos de la serie, lo que permite revivir la nostalgia por Gokú, Vegeta y otros personajes.

Entre los atractivos del parque destaca una representación del dragón mítico Shenlong, descrito como el más grande de América según los responsables del parque.

Esta figura y los espacios temáticos alrededor buscan recrear la magia del anime, con elementos visuales llamativos que apelan tanto a fanáticos de siempre como a nuevas generaciones.

Kame Park se concibe además como una apuesta turística en los Llanos Orientales: más allá de ser un espacio de entretenimiento, representa una alternativa distinta para el turismo nacional, ofreciendo una experiencia distinta en una zona que no suele asociarse con parques temáticos de franquicias internacionales.

Si bien es posible recrear Dragon Ball Z en sitios más lejanos, la llegada hasta el municipio en el que se encuentra este lugar desde Bogotá es relativamente sencilla.

¿Cómo llegar desde Bogotá hasta Tauramena, Casanare?

Para ir desde Bogotá hasta Tauramena (Casanare), hay varias opciones razonables de transporte: en auto, bus, o combinando avión y tierra, dependiendo de las prioridades de tiempo, comodidad o presupuesto.

En auto o carro particular: la distancia por carretera desde Bogotá hasta Tauramena es de unos 290 kilómetros aproximadamente, y el tiempo estimado de conducción es de unas 5 horas y 38 minutos. Según Google Maps, se sale por autopista Norte, se t oma la Carretera 55 , se gira en Briceño a Tunja , luego por la Transversal del Sisga y finalmente por la Carretera 65 hacia Tauramena en Monterrey .

En bus desde Bogotá: existen rutas de bus que salen desde el terminal en Bogotá con destino final en el terminal de Tauramena. Una de las empresas que hace ese recorrido es Flota La Macarena, a un precio de 84.000 pesos.

Combinado avión y tierra otra alternativa es volar desde Bogotá hasta el aeropuerto más cercano a Tauramena, el Aeropuerto El Alcaraván, en Yopal, y desde allí tomar transporte terrestre hacia Tauramena. El tramo terrestre desde Yopal hasta Tauramena dura aproximadamente una hora. Esta opción reduce mucho el tiempo total de viaje, aunque puede ser más costosa.

¿Cuánto vale entrar al parque de Dragon Ball Z en Colombia?

Los precios para entrar a Kame Park, parque de Dragon Ball en Colombia, son a 20.000 pesos para adulto y 10.000 pesos para niños, con lo que es muy asequible para los visitantes a la zona.

Con respecto al horario de atención, según su página oficial de Facebook, Kame Park abre a las 10:00 a. m. y cierra a las 5:00 p. m., tiempo más que suficiente para disfrutar de la experiencia.

De hecho, en el espacio es posible interactuar con varios de los personajes, como es el caso del Maestro Rochi, Míster Popo, Bulma y Androide 17, mientras que otros como Gokú están como figuras para las fotos.

A diferencia del parque global de Dragon Ball planeado en Arabia Saudita, que tendrá una escala muchísimo mayor con más zonas temáticas, montañas rusas, hoteles y otras atracciones, Kame Park es una versión más modesta, orientada a fanáticos locales.

Sin embargo, este lugar abre una oportunidad especial para el turismo en Casanare y en Colombia al ser el único de su estilo en América Latina, que tiene muchos seguidores de esa saga.

