En el Valle del Cauca invertirán más de $26.000 millones en cinco proyectos de turismo sostenible que se desarrollarán en Alcalá, Roldanillo, Tuluá y Ulloa. Las iniciativas, lideradas por la Secretaría de Turismo, buscan intervenir espacios públicos, mejorar infraestructura y promover acciones de conservación ambiental en zonas que han registrado un aumento constante de visitantes.

La gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró que se trata de una intervención amplia en varios puntos del departamento y sostuvo que el objetivo es “dignificar los destinos” y fortalecer su competitividad. Sin embargo, las cifras divulgadas por las autoridades muestran un interés creciente en estos municipios: según el Sistema de Información Turística Regional (SITUR), entre 2023 y 2024 la llegada de viajeros aumentó 27,6 % en las zonas donde se ejecutarán las obras.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Miyerlandi Torres, señaló que los proyectos fueron estructurados bajo criterios de sostenibilidad y que incluyen componentes sociales y ambientales. Afirmó que el propósito es que las intervenciones tengan impacto en la calidad de vida de las comunidades y no solo en la infraestructura.

Los proyectos abarcan varias líneas. En Alcalá se desarrollará el Bioparque Puerta de Alcalá, dentro del Paisaje Cultural Cafetero, que integrará senderos, zonas de avistamiento de aves y espacios educativos. En Roldanillo se intervendrá el Mirador del Cerro de las Tres Cruces con senderos ecológicos, servicios sanitarios, mobiliario accesible e iluminación, además de mejoras en la conexión con el Museo Rayo y la ruta de “Pueblos Mágicos”.

Tuluá tendrá dos obras simultáneas: la recuperación del Lago Chilicote como ecoparque y la construcción del Mirador–Santuario de la Cruz del Picacho, que incluirá plazoletas, senderos accesibles e iluminación artística. En Ulloa, el programa “Paisaje Colorido y Encanto” destinará cerca de $500 millones para renovar fachadas, pintar murales y embellecer accesos.

La Gobernación sostiene que estas inversiones buscan aprovechar el incremento de visitantes y alinearse con recomendaciones internacionales. Un informe de la OCDE citado por la administración departamental indica que mejoras en infraestructura turística pueden aumentar el flujo de viajeros entre un 5 % y un 15 %.

Las obras iniciarán de manera escalonada en cada municipio, mientras las autoridades locales insisten en que el reto será garantizar que las intervenciones tengan continuidad y que los proyectos mantengan sus criterios de sostenibilidad una vez entren en operación.

