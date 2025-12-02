El Valle del Cauca vuelve a ponerse en el radar internacional como uno de los mejores territorios del planeta para practicar deportes extremos. Su geografía —que mezcla la fuerza del Pacífico, la altura de la Cordillera Occidental y la amplitud del valle del río Cauca— ha convertido al departamento en un escenario natural con condiciones únicas para el parapente, el kitesurf, la escalada, el ciclismo y el buceo avanzado.

Estas características, sumadas a la llegada masiva de viajeros en diciembre, han llevado a que la Secretaría de Turismo del Valle, junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FONTUR, refuercen la promoción del departamento como destino de aventura.

La gobernadora Dilian Francisca Toro recuerda que Roldanillo, por ejemplo, se mantiene como un referente mundial del parapente. Cada temporada llegan más de 9.000 visitantes que dejan cerca de 3 millones de dólares y elevan la ocupación hotelera por encima del 80 %.

Pero el vuelo no se limita a ese municipio: las condiciones atmosféricas del centro del Valle permiten despegar y volar prácticamente todo el día, un privilegio que pocos territorios del mundo pueden ofrecer.

La secretaria de Turismo, Miyerlandi Torres, señala que diciembre es uno de los meses más fuertes para la región: solo en 2024 arribaron más de 1,2 millones de viajeros. Sin embargo, el objetivo no es que el visitante repita los planes tradicionales, sino que recorra senderos, rutas comunitarias y ecosistemas poco explorados. Ella insiste además en que cualquier actividad depende de la conservación: sin ecosistemas sanos no hay corrientes de aire estables, ríos aptos para navegar ni mares con vida suficiente para bucear.

A continuación, los puntos estratégicos que han posicionado al Valle del Cauca como epicentro global de los deportes de aventura:

Roldanillo: uno de los mejores cielos del mundo para el parapente

El municipio es reconocido internacionalmente por sus térmicas estables y su valle despejado, condiciones que permiten vuelos largos y seguros. Allí funcionan escuelas especializadas y competencias que reúnen a pilotos de distintos países. Diciembre es una de las temporadas más favorables, con días “volables” casi asegurados y miradores naturales que permiten apreciar el paisaje agrícola del norte del Valle.

La Cumbre – Dapa – Pichindé: el corredor del viento

En esta zona de la cordillera se combinan crestas, cañones y un gradiente térmico que genera un efecto embudo, ideal para quienes buscan volar durante largos periodos. El territorio también se ha convertido en un imán para ciclistas de montaña y escaladores. En Dapa, por ejemplo, las rocas de diabasa y basalto han permitido consolidar rutas técnicas que son muy buscadas en fin de año.

Lago Calima: potencia mundial del kitesurf y el windsurf

El lago es reconocido como uno de los tres mejores del planeta para deportes náuticos de viento gracias a sus rachas fuertes y constantes. Es sede de torneos de talla internacional como la Copa del Mundo de la Global Kitesurfing Association (GKA) y mantiene un calendario activo de competencias nacionales. También ofrece espacios tranquilos para vela ligera o paddleboard.

Malpelo: uno de los destinos de buceo más exigentes del planeta

El islote, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, ofrece un escenario privilegiado para el buceo avanzado: tiburones martillo, rayas águila y paredes submarinas profundas hacen parte del paisaje. Su acceso controlado lo convierte en un destino exclusivo para buzos expertos. Además, es sitio de investigaciones científicas que monitorean fauna pelágica y el impacto del cambio climático.

Caicedonia y Yotoco: rafting y canyoning técnico

El río Barragán, en Caicedonia, ofrece rápidos de nivel intermedio rodeados del Paisaje Cultural Cafetero. Yotoco, por su parte, emerge como destino para canyoning gracias al cañón Chimbilaco, que permite recorrer cascadas, piscinas naturales y formaciones rocosas ideales para saltos controlados y apnea recreativa.

La proyección para este diciembre es superar los 7 millones de visitantes durante el año, pero las autoridades insisten en que el verdadero objetivo es mostrar un Valle del Cauca que aún tiene rincones desconocidos para muchos. “Queremos que más personas vivan el Valle como lo vivimos nosotros: con emoción, respeto por la naturaleza y ganas de volver”, afirma la secretaria de Turismo.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).