Alan Ramírez es un cantante de música popular proveniente de Bello (Antioquia), inició su carrera artística trabajando como vocalista con el mariachi Tequila Fusion y poco a poco fue escalando hasta lograr posicionarse en el medio.

El artista recientemente se vio envuelto en una polémica debido a comentarios que hizo en sus redes sociales, en las que se refirió acerca de su pareja Lidys Castro, quien también es creadora de contenido.

En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Ramírez respondió al comentario de un seguidor que le dijo: “Algún día te darás cuenta que te tienen por dinero y fama, no más la mujer que te ama vio lo peor de ti”, refiriéndose a la nueva relación del artista.

“¿Será? La verdad si la operé, si le doy gusto y ahorita que viene el diseño de sonrisa no imagino lo que dirán, pero todo es porque me nace, ella jamás me pide nada. Solo pienso que la persona que lo hace feliz a uno merece lo mejor y si ella está conmigo por fama o por plata, pues sufran. Yo me siento amado y feliz”, contestó el intérprete de ‘Despechada’ y ‘Póngase buena’.