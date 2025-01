‘La casa de los famosos’ es uno de los programas más populares en América Latina, se prepara para cautivar nuevamente al público colombiano con su próxima temporada, programada para estrenarse el 26 de enero de 2025.

Este ‘show’ ha sido un fenómeno en cada una de sus ediciones, obteniendo grandes índices de audiencia y generando múltiples conversaciones en redes sociales. En esta nueva temporada, el programa contará con la presencia de Karen Sevillano y Ornella Sierra, dos exparticipantes muy recordadas.

Ornella, especialmente atención, ha estado en el centro de la mediática recientemente debido a rumores sobre su vida amorosa que han desmentido cualquier vínculo romántico anterior con Miguel Bueno.

Sierra ha tenido bastante atención mediática por su relación con Farid Pineda, un reconocido empresario colombiano. Pineda ha estado en el ojo público no solo por sus negocios, sino también por su rol como padre dedicado a su hija de dos años.

Recientemente, en una entrevista brindada al programa ‘Santas y Cabr*nes’, él confirmó que efectivamente están juntos.

“Yo sí estoy saliendo con ella. Nosotros no nos escondemos. Donde estamos, nos besamos, nosotros andamos”, dijo Pineda. Él subrayó que su relación con Sierra es transparente y libre de especulaciones.

“Se vuelve morbo porque nosotros no hemos salido a aclarar si andamos, pero es que no nos corresponde decir eso. Yo no soy influencer; yo no le debo mi vida al otro, tú sabes de mi vida lo que yo quiero que sepan”, afirmó Pineda en la entrevista.

Pineda también destacó que su interés en Ornella es genuino y no impulsado por motivos ocultos, a pesar de las distancias que a veces les separan: “No estoy con ella por algún tipo de interés, ya que he cumplido varios de mis propósitos gracias a mis roles y ella posee varias cualidades que valoro mucho. Nuestra relación va mejor que nunca”.

