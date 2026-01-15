Giovanny Ayala lanzó pullas contra el homenaje a Yeison Jiménez y uno de los que salió al paso de esos fuertes comentarios fue Ciro Quiñónez, presente en ese evento y de recordada rivalidad con el metense.

El encargado de poner en evidencia la dura respuesta de Quiñónez fue Dímelo King desde su cuenta de Instagram, donde mostró una publicación del cantante de música popular luego del video de Ayala.

“Usted no fue porque no es bienvenido, porque Yeison te odiaba [sic] porque fuiste un h… en vida con Yeison, hablando muchas cosas de él. Tú no fuiste porque ninguno te quiere ni te soporta he dicho mi querido olvidado Giovanny Ayala”, escribió, en mensaje replicado.

Cabe recordar que la presentación tuvo a cantantes del género popular como Pipe Bueno, Luis Alberto Posada, Jhon Álex Castaño, Jessi Uribe, Paola Jara, Luis Alfonso y al propio Quiñónez, entre otros.

Es importante remarcar que Ayala afirmó tener buena relación con Yeison Jiménez meses atrás del fallecimiento, aunque lo sucedido plantea un panorama hasta ahora desconocido por los fanáticos en medio de esta nueva controversia.

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre el homenaje a Yeison Jiménez?

En un video desde sus redes personales y luego replicado desde el Instagram de Olímpica Stereo, Giovanny Ayala calificó de circo el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá.

“Un amigo ayer me dijo que había llegado el circo a Bogotá. Yo soy muy amante del circo, demasiado; admiro mucho a los trapecistas, los payasos, los motociclistas, bueno en fin, todo el tema que lleva a la alegría, a la familia. Y bueno, me empecé a averiguar dónde estaba el circo”, afirmó en la primera parte de su aparición.

El metense no se guardó comentarios en contra de Ciro Quiñónez, uno de los que estuvo en medio de ese encuentro en reconocimiento al fallecido caldense de 34 años.

“Parecía una feria de carnavales de Barranquilla, uno de mechoncito aquí, saltando y saltando y saltando, y por Dios ¿Qué es esto? Buscando protagonismo, buscando como que la gente diga: ‘Ay, estoy con la rosca, estoy con la rosca'”, aseguró.

El veterano cantante de música popular dio un argumento para no estar presente en ese evento, al tiempo de cuestionar con dureza la manera en la que se desarrolló.

“No tengo que ir allá a hacer shows, hacer protagonismo, a sacar canciones, a popularizarme más, aquí estoy yo, aquí estoy yo, y salto y bailo. ¿Qué es eso, por Dios? Qué circo tan bochornoso el de ayer, por eso no fui. Le pido mis condolencias a su esposa, con mucho respeto. Discúlpeme por no haber ido, pero mi luto lo guardo aquí en mi corazón, mis oraciones aquí al pie de mi cama donde yo descanso”, finalizó.

¿Por qué fue la pelea de Ciro Quiñónez con Giovanny Ayala?

El conflicto entre Ciro Quiñónez y Giovanny Ayala escaló a una pelea física en octubre de 2024 en el centro comercial Gran Estación de Bogotá. La disputa tiene raíces musicales, económicas y legales que fracturaron su antigua amistad.

La tensión comenzó meses antes debido al remix de la canción ‘ Regalada sales cara’ . Según Giovanny Ayala, Quiñónez fue desleal al excluirlo del video oficial a pesar de haber aportado capital para la producción.

Por su parte, Ciro Quiñónez alegó que Ayala le exigía el 100% de las regalías y que intentó imponer la participación de su hijo en el proyecto, lo que causó desacuerdos contractuales.

El enfrentamiento en el centro comercial fue el clímax de una serie de acusaciones. Quiñónez afirmó ser víctima de acoso constante y amenazas por parte de Ayala y su equipo de seguridad, mencionando incluso audios intimidantes. Durante el altercado, Quiñónez propinó un golpe al escolta de Ayala, desencadenando una riña que dejó personas heridas y derivó en denuncias ante la Fiscalía por lesiones personales e injuria.

Este escándalo afectó las carreras de ambos; Ciro Quiñónez enfrentó problemas con su visa hacia Estados Unidos, mientras que Ayala manifestó sentirse intimidado, anunciando en su momento su intención de abandonar el país por seguridad.

