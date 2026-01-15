El homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena se convirtió en un encuentro lleno de momentos emotivos, donde varios artistas se reunieron con familiares del fallecido caldense frente a miles de espectadores.

Lo cierto es que Giovanny Ayala se mostró punzante por medio de un video en el que, de entrada, calificó como “circo” ese evento en Bogotá, en un video desde su cuenta personal de Instagram, replicado por medios como Olímpica Stereo.

“Un amigo ayer me dijo que había llegado el circo a Bogotá. Yo soy muy amante del circo, demasiado; admiro mucho a los trapecistas, los payasos, los motociclistas, bueno en fin, todo el tema que lleva a la alegría, a la familia. Y bueno, me empecé a averiguar dónde estaba el circo”, indicó en el arranque de su pulla.

La presentación con cantantes del género popular como Pipe Bueno, Luis Alberto Posada, Jhon Álex Castaño, Jessi Uribe, Paola Jara y Luis Alfonso, entre otros, fue duramente criticada por el metense.

“Pues no, esta vez que me moví hasta la arena, yo dije: ‘¿Cómo? ¿Me moví hasta la arena?’ Y eso, pues allá estaba el circo, el que yo no quise ir. O sea, mi amigo me estaba tomando el pelo. Allá estaba otro tipo de circos… Pasaron muchas cosas desagradables, que la gente iba a tomarse la foto con él, pero si no había el quinceañero, si no estaba el protagonista, pues a uno qué va a ir”, afirmó.

Ayala, que tuvo una pelea con Ciro Quiñonez, aprovechó para arremeter contra ese artista presente en el Movistar Arena junto al resto de sus colegas, con comentarios en los que expuso su molestia.

“Parecía una feria de carnavales de Barranquilla, uno de mechoncito aquí, saltando y saltando y saltando, y por Dios ¿Qué es esto? Buscando protagonismo, buscando como que la gente diga: ‘Ay, estoy con la rosca, estoy con la rosca'”, aseveró.

El veterano cantante explicó por qué no se sumó a ese homenaje en Bogotá con el resto de intérpretes de la música popular, al tiempo que apuntó en contra de cómo se desarrolló la jornada.

“No iba a ir allá a hacer un show, de saltar como si estuviéramos en un jardín de carnavales como lo hizo el del pelito pintado. Todos borrachos, cantando canciones que no tenían dirección. A una despedida como un ‘Nadie es eterno’, un ‘Puño de tierra’, una ‘Cruz de madera’, nada de eso. Cantaban sus éxitos, sus canciones para darse protagonismo a sus carreras. No, ahí estamos despidiendo un coleguita que se fue”, señaló.

Ayala cerró su pulla con un mensaje para la familia de Yeison Jiménez, en medio de una ausencia en el encuentro del que al final lanzó duras críticas en Bogotá.

“No tengo que ir allá a hacer shows, hacer protagonismo, a sacar canciones, a popularizarme más, aquí estoy yo, aquí estoy yo, y salto y bailo. ¿Qué es eso, por Dios? Qué circo tan bochornoso el de ayer, por eso no fui. Le pido mis condolencias a su esposa, con mucho respeto. Discúlpeme por no haber ido, pero mi luto lo guardo aquí en mi corazón, mis oraciones aquí al pie de mi cama donde yo descanso”, sentenció.

¿Cómo era la relación de Yeison Jiménez con Giovanny Ayala?

La relación entre Yeison Jiménez y Giovanny Ayala fue históricamente de respeto profesional y apoyo mutuo, aunque estuvo marcada por rumores de distanciamiento que ambos se encargaron de desmentir en diversas ocasiones.

Ayala, considerado uno de los pioneros del género popular contemporáneo, siempre manifestó públicamente su admiración por la perseverancia y el éxito que alcanzó el cantante caldense en la industria musical.

En abril de 2025, Giovanny Ayala aclaró en entrevistas que su vínculo con Jiménez era de gratitud y respeto. Reveló un detalle poco conocido: fue él quien le ayudó en sus inicios regalándole sus dos primeros videos musicales.

A pesar de no compartir círculos sociales íntimos o “enroscarse” en fiestas, Ayala siempre subrayó que no existían problemas personales entre ellos, desvirtuando cualquier teoría de enemistad o competencia desleal en el gremio.

Sin embargo, el punto más emotivo de su relación se dio en enero de 2026, tras la trágica noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo. Durante la Feria de Manizales, un Giovanny Ayala visiblemente conmovido detuvo su presentación en el estadio Palogrande para rendirle un homenaje póstumo. Entre lágrimas, Ayala dedicó palabras de despedida a su colega, asegurando que el gremio se encargaría de mantener vivo su legado musical.

Este gesto reafirmó que, más allá de los rumores de pasillo, existía un lazo de hermandad forjado en los escenarios. La partida de Jiménez unió a los exponentes de la música popular, situando a Ayala como una de las voces que más lamentó la pérdida del ‘Aventurero’.

