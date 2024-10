Las imágenes de la pelea entre Giovanny Ayala y Ciro Quiñónez le dieron la vuelta a las redes sociales, luego de que se detallara la batalla campal que se formó entre los artistas y sus respectivos grupos de trabajo.

Ayala señaló que lo que parecía ser un encuentro fortuito entre ambos, terminó en una dura pelea después de que Quiñónez le gritara: “Así quería encontrármelo, solito”, para posteriormente abalanzarse sobre él y golpearlo en repetidas ocasiones.

En un diálogo con el programa ‘Temprano es más bacano’, de Olímpica Stéreo, el cantante del éxito ‘De rodillas te pido’ comentó que hay una razón económica que detonó su relación con Quiñónez y los tiene a punto de enfrentar líos legales.

La génesis de la disputa se dio meses atrás, cuando ambos grabaron en colaboración el tema ‘Regalada sales cara’. Para llevar a cabo esa canción, dice Ayala, él aportó todo el dinero que requerido para su producción y promoción.

“Es un tipo desleal. Le di la mano desde ceros, pues no salía de Cúcuta, cuando cantaba vallenatos. Le tocó pasarse a música popular y tampoco le está funcionando”, dijo Ayala.

Algo que le disgustó al intérprete es que para el ‘remix’ de la mencionada canción, Quiñónez invitó a otros reconocidos artistas a grabar, como Pipe Bueno y Jessi Uribe, y a él no: “dice que yo no quise estar”. Eso sí, el llanero mencionó que después le “pidió 60 millones” para que pudiera entrar a grabar esa versión.

Sin embargo, la gota que rebosó la copa fue el hecho de que, según el nacido en Granada, Meta, Quiñónez “está reclamando unas regalías sobre ‘Regalada sales cara'”, mediante una carta, en las que pide el 100 % de lo que produzca monetariamente la canción.

“Reclama el 100 % de regalías. En este momento está en proceso esa canalización del 50 % y a él no le gusta porque no está recibiendo el 100 %, me parece atrevido”, apuntó Ayala.