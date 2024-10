En redes sociales empezó a circular un video en el que los dos cantantes se encararon, además de todos los acompañantes que tenían al lado.

Giovanny Ayala, quien había mantenido silencio, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram hablando del momento y lo decepcionado que estaba del encuentro que ahora está en boca de todo el mundo:

“Quiero denunciar públicamente que Ciro Quiñonez y sus acompañantes me agredieron físicamente tanto a mí como a mi acompañante. Me resulta profundamente decepcionante ver el comportamiento de alguien a quien ayudé y brindé apoyo cuando apenas comenzaba su vida artística, cuando aún no lo conocía nadie. La falta de ética y profesionalismo de Ciro es deplorable y no representa los valores que deberían tener quienes forman parte del gremio artístico. Este tipo de comportamiento no es un ejemplo para las familias ni para los artistas que buscan contribuir positivamente a nuestra cultura. No podemos tolerar la violencia en ninguna forma, y mucho menos dentro del mundo del entretenimiento.”

Hasta el momento, Quiñonez no se ha pronunciado en redes sociales, pero los usuarios aseguran que hay mucha tensión entre los dos artistas o podría tratarse de una estrategia de ‘marketing’.

