Este jueves 3 de octubre circuló un video en redes sociales que mostró la bochornosa pelea que protagonizaron Giovanny Ayala y Ciro Quiñónez en un centro comercial de Bogotá.

Aunque no son muchos detalles los que se tienen al respecto, todo estaría relacionado con un problema que tienen ambos artistas desde hace un buen tiempo por una canción en la que colaboraron.

En el enfrentamiento, uno de los acompañantes de Ayala, conocido como ‘Panelita’, terminó con heridas graves en su rostro y aseguró que al menos cinco personas que iban con Quiñónez lo agredieron.

¿Qué dijo el hijo de Giovanny Ayala por pelea de su padre?

Minutos más tarde, Miguel Ayala, hijo del artista Giovanny Ayala, se pronunció en sus redes y comentó que su papá estaba en medio de una reunión cuando fue increpado por el también artista Ciro Quiñónez.

“A mí no me gusta hablar de chismes ni nada de eso y no tengo por qué conseguir seguidores de esa manera, pero es que ese señor solamente se está haciendo la víctima. Esta vez se pasó porque mi papá estaba quieto, en una reunión y en un centro comercial. Él tiene gente comprada [Ciro] para saber dónde está mi papá”, indicó Miguel Ayala en unas historias de Instagram.

En sus explicaciones, el hijo del intérprete de ‘De rodillas te pido’ y ‘De qué te las picas’ mencionó que Quiñónez tiene gente que le dice la ubicación de Giovanny Ayala, por lo que no está seguro en ningún lado.

“Es algo grave que él esté en cualquier lugar y le hagan algo feo, es algo horrible. Él dice que tiene comprada la gente, hasta los propios amigos de mi papá. Él se hace mucho la víctima en redes sociales, se cree lo mejor”, agregó el hijo de Ayala sobre Ciro Quiñónez.

Aunque no entró en detalles sobre lo que originó el pleito, sostuvo que el cantante de música popular le hace constantes amenazas a su padre.

“La cosa estaba quieta y mi papá no había hablado nada. No sé qué es lo que quiere o por qué está ardido. En todas las entrevistas sale diciendo ‘Giovanny, grabemos’, pero a las espaldas dice que le va a cascar y que lo va a matar […]. Lo que hizo ese señor ya no tiene explicación”, concluyó Miguel Ayala en su Instagram.

