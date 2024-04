El cantante de música popular Giovanny Ayala se despachó contra los que critican negativamente los lujos que ha conseguido con su trabajo.

Recientemente, el artista presumió en sus redes sociales de una lujosa camioneta en sus redes sociales, se trata de una Tesla Cybertruck de $ 1600 millones.

Luego de presumirla en sus redes sociales, le llovieron criticas por alardear de su compra. Algunos lo felicitaron y otros le escribieron que no era necesario que presumiera de sus lujos.

Ante esto, el intérprete de ‘De qué te las picas’, se despachó contra quienes lo criticaron y así se refirió:

“Malo si uno tiene, malo si uno no tiene. Que cómo está vestido, que por qué estuvo allá, qué por qué no estuvo allá, o sea uno no los entiende. Si ha dado mucha lora una compra que hice. Pues, hombre, uno se puede dar sus gustos. La música me ha bendecido muchísimo. ¿Testaferro de qué? No entiendo, por qué esos comentarios”.

Después dijo: “La gente envidiosa con el tema: ‘Este es testaferro’ Hombre la vida me ha bendecido hace 20 años, yo también me puedo dar mis propios gustos. No soy de los que dice a los cuatro vientos que tiene un apartamento en Medellín, en Miami, que tengo propiedades en Villavicencio, ¿por qué lo tengo que hacer público? Para que les digo lo que tengo. Lo que tengo es humildad y talento”.

Finalmente, el artista comentó sobre sus éxitos musicales:

“Tantos comentarios tan absurdos que no tengo éxitos, pero sí tengo éxitos. Todos los años he sacado música, pero la industria ha cambiado. Tengo mis éxitos, mis palitos y mi vida normal, gracias a Dios, he viajado a Europa, a Estados Unidos a Ecuador”.

Finalmente el artista llanero indicó: “Dejen la envidia, dejen vivir, vivan tranquilos, que Dios los bendiga”.

