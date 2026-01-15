Las declaraciones de Giovanny Ayala sobre la despedida que se le hizo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá continúan provocando reacciones y polémica en el mundo de la música popular.

En esta ocasión, fue Lina Jiménez, hermana del fallecido cantante, quien rompió el silencio y respondió de manera contundente a los comentarios del artista, luego de que este calificara el homenaje como un “circo” y explicara por qué decidió no asistir.

La reacción de Lina Jiménez se dio a través de Instagram, en una publicación que rápidamente empezó a circular en redes sociales y en la que dejó ver su molestia por lo expresado por Ayala. Su mensaje fue directo, sin rodeos y cargado de reproches hacia el intérprete de música popular.

“Ay, señor. Usted no estuvo porque no es bienvenido a nada que tenga que ver con él, después de toda la mie… que habló. Vaya busque protagonismo en otro lado. Oportunista”, escribió la hermana de Yeison Jiménez, dejando claro su rechazo a las críticas del cantante y cuestionando sus intenciones al pronunciarse públicamente sobre la despedida.

El mensaje fue interpretado por muchos seguidores como una defensa frontal del homenaje que se le rindió a Yeison Jiménez y, sobre todo, como una postura firme en medio del duelo que atraviesa la familia del artista, quien falleció recientemente en un accidente aéreo.

Para Lina Jiménez, las palabras de Giovanny Ayala no solo resultaron inapropiadas, sino ofensivas en un momento de profundo dolor.

Ciro Quiñonez también le respondió a Giovanny Ayala

Antes del mensaje de Lina Jiménez, Ciro Quiñónez también respondió a Giovanny Ayala, luego de que este asegurara que no asistió al homenaje porque, según él, se había convertido en un “circo” y porque no compartía el ambiente que se vivió en el Movistar Arena.

Quiñonez defendió la despedida de Yeison Jiménez y cuestionó a Ayala por descalificar un evento que, para muchos, fue una muestra de cariño, respeto y reconocimiento a la trayectoria del cantante.

“Usted no fue porque no es bienvenido, porque Yeison te odiaba [sic] porque fuiste un h… en vida con Yeison, hablando muchas cosas de él. Tú no fuiste porque ninguno te quiere ni te soporta, he dicho”, escribió Quiñonez, en mensaje replicado por cuentas de chismes.

Por su parte, Giovanny Ayala explicó que decidió no asistir al homenaje porque no se sentía cómodo con el formato del evento y porque, en su opinión, en este tipo de despedidas se han presentado situaciones que no corresponden a un acto de duelo.

Ayala también afirmó que lamenta profundamente la muerte del artista y que sus comentarios no buscaban irrespetar su memoria ni a su familia, sino expresar una postura personal frente a este tipo de homenajes públicos.

Sin embargo, sus palabras provocaron fuertes reacciones, como la de Lina Jiménez, quien dejó claro que no comparte su visión y que considera sus declaraciones una falta de respeto.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos