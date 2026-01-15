Se conoció un nuevo video publicado por Caracol Radio que captó el instante en que el piloto de la aeronave N325FA, en la que viajaba el cantante de música popular Yeison Jiménez, ejecutó un giro en planeo segundos antes de precipitarse a tierra en el municipio de Paipa. En las imágenes se observa cómo el avión pierde altura de manera sostenida, mientras intenta una maniobra que no logró evitar el desenlace del siniestro.

Cabe mencionar que hasta ahora solo se había obtenido un registro por cámaras de seguridad de una finca cercana que dejó al descubierto los instantes finales del vuelo de la avioneta en la que se desplazaba el cantante.

Las imágenes fueron difundidas en la red social TikTok por el usuario @niconino09, dueño del predio donde se encontraban las cámaras que captaron el accidente cerca de las 4:10 de la tarde del sábado 10 de enero de 2026. En el material audiovisual se observa el momento preciso en el que la aeronave se precipita a tierra y, segundos después, se registra una fuerte explosión que confirma la magnitud del impacto.

Sin embargo, los nuevos registros evidencian lo que ya había confirmado la Aeronáutica Civil. El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la entidad, confirmó un dato técnico crucial sobre la dinámica del accidente: el avión alcanzó a realizar el “decole”.

Esto significa que, como en las nuevas evidencias, la aeronave logró despegar y separarse físicamente de la pista antes de la emergencia: “Hay unas referencias que ya están confirmadas, como es el caso del desplazamiento que hubo por parte de la aeronave, que efectivamente decoló de la pista. En la aeronave, aunque a baja altura, hubo un desplazamiento en el aire; hubo una maniobra que intentó hacer el piloto o la persona que estaba en los controles de la aeronave”.

