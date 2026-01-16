En medio del duelo que vive la música popular colombiana por la muerte de Yeison Jiménez, comenzaron a circular en redes sociales rumores sobre supuestas relaciones sentimentales del artista, situación que provocó incomodidad y rechazo entre personas cercanas a su familia.

Ante este panorama, Luisa Fernanda Pulgarín, esposa del cantante Luis Alfonso, salió en defensa de Sonia Restrepo, viuda del intérprete, y pidió respeto por su dolor.

“Nadie puede lucrarse y crecer en números basado en el dolor de otra persona. Nadie edifica en lo destruido. Nadie, nadie, nadie, nadie. Y eso es el error más garrafal que pueden cometer”, aseguró la mujer en su publicación.

Pulgarín se pronunció públicamente para cuestionar la difusión de versiones no confirmadas que, según ella, buscan ganar visibilidad a costa del sufrimiento ajeno. En su mensaje, recalcó que Sonia Restrepo fue la compañera de vida de Jiménez y la madre de sus hijas, por lo que ningún rumor puede poner en duda el lugar que ocupó en la vida del artista.

“El lugar de esposa, de la mujer que compartió con él todos esos años no se lo va a quitar absolutamente nadie a Sonia, por mucho que aparezcan 10.000 pantallazos, diez mil cosas”, indicó Pulgarín.

La esposa de Luis Alfonso también hizo un llamado directo a quienes han compartido capturas, mensajes y supuestas pruebas sobre amantes del cantante. Aseguró que este tipo de publicaciones carecen de empatía y afectan de manera directa a una familia que atraviesa uno de los momentos más difíciles tras la pérdida del artista.

El pronunciamiento se dio luego de que varias mujeres fueran señaladas en redes sociales como supuestas parejas sentimentales de Jiménez, versiones que no han sido confirmadas por fuentes oficiales ni por el entorno cercano del cantante. Algunas de estas personas incluso salieron a desmentir públicamente cualquier vínculo con el artista, denunciando el uso de cuentas falsas y montajes digitales.

Las palabras de Pulgarín fueron respaldadas por seguidores y por figuras del género popular, quienes coincidieron en que el enfoque debe estar puesto en el legado musical de Yeison Jiménez y en el respeto hacia su familia. Para muchos, la proliferación de rumores evidencia los excesos de las redes sociales en momentos de luto colectivo.

Por ahora, Sonia Restrepo no se ha pronunciado de manera directa sobre estas versiones. Sin embargo, el mensaje de solidaridad de Luisa Fernanda Pulgarín se convirtió en uno de los más compartidos, reforzando el llamado a la prudencia y a la humanidad frente al dolor de quienes despiden a uno de los artistas más queridos del género popular.

Modelo desmintió versión sobre supuesta relación con Yeison Jiménez