El municipio de Manzanares, Caldas, se prepara para rendir un homenaje especial a Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana, fallecido el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá.

La despedida en su tierra natal busca reunir a familiares, amigos y seguidores en un acto cargado de simbolismo, enfocado en las raíces del artista y en el vínculo que siempre mantuvo con su comunidad. Hasta allí llegarán sus cenizas.

Desde que se confirmó la muerte de Jiménez, el municipio ha expresado un profundo sentimiento de duelo y orgullo por quien consideran uno de sus hijos más ilustres. Para muchos habitantes, el homenaje representa una oportunidad para agradecer el impacto que tuvo el cantante al llevar el nombre de Manzanares a escenarios nacionales e internacionales.

Este tributo en Caldas se suma a otros actos conmemorativos que se llevaron a cabo en diferentes lugares del país, incluidos homenajes multitudinarios en el Movistar Arena de Bogotá y encuentros espontáneos de seguidores en espacios que marcaron la vida del artista. Cada uno de estos eventos ha puesto de manifiesto la huella que dejó Jiménez tanto en la música popular como en la memoria colectiva de sus fanáticos.

Cómo serán los homenajes a Yeison Jiménez en Manzanares (Caldas)

De acuerdo con la información entregada por su familia y el equipo de trabajo del fallecido artista en redes sociales, los restos del cantante serán recibidos el próximo 19 de enero mediante una caravana que partirá desde la vereda La Esmeralda y avanzará hasta el casco urbano del municipio. La actividad permitirá que los habitantes acompañen el recorrido.

Posteriormente, hacia el mediodía, se llevará a cabo una eucaristía en el parque principal de Manzanares. Este acto religioso se concibe como un espacio de recogimiento y despedida, en el que se espera una amplia asistencia de la comunidad local, así como de seguidores que llegarán desde distintos puntos del país.

Aunque algunos homenajes previos han provocado debate en redes sociales, en Manzanares se espera que la despedida tenga un carácter más íntimo y comunitario. La intención es rendir honor a Yeison Jiménez desde la cercanía de su pueblo natal, en un ambiente de respeto y reconocimiento por su legado artístico y humano.

