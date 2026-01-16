Este jueves 16 de enero, el artista Julio Iglesias se pronunció por primera vez frente a las graves acusaciones de abuso que en los últimos días han circulado en su contra. El cantante español utilizó sus redes sociales para rechazar de manera contundente los señalamientos y asegurar que jamás ha cometido los actos de los que es acusado.

A través de una imagen publicada en su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de ‘Me olvidé de vivir’ expresó su profunda tristeza por la situación y negó de forma tajante haber abusado o coaccionado a alguna mujer.

Según explicó, las acusaciones provienen de dos personas que anteriormente trabajaron en su casa.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, escribió el artista.

En el mismo pronunciamiento, Iglesias aseguró que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, al señalar que nunca antes había sentido tanta “maldad” en su contra. Sin embargo, dejó claro que, aunque actualmente no tiene las fuerzas para defenderse públicamente a profundidad, confía en que la verdad saldrá a la luz.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún no me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, añadió en la publicación.

El cantante también aprovechó el mensaje para agradecer el respaldo que ha recibido por parte de amigos, seguidores y personas cercanas, quienes —según dijo— le han enviado múltiples mensajes de apoyo en medio de la polémica.

“No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, concluyó.

¿Cuál es el escándalo en el que está involucrado Julio Iglesias?

La polémica surgió luego de que dos exempleadas del entorno doméstico del cantante lo señalaran públicamente de presuntos abusos ocurridos durante el tiempo en el que trabajaron en su residencia.

Las extrabajadoras del cantante presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España. Acusan al cantante de 82 años de abusos ocurridos en 2021 en sus residencias de República Dominicana y Bahamas, incluyendo tocamientos no consentidos y otro tipo de abusos.

Julio Iglesias negó todo en un comunicado del 16 de enero: calificó las acusaciones de “absolutamente falsas”, expresó tristeza por la “maldad” recibida y prometió defender su inocencia.

Enrique, junto a sus hermanos Chábeli y Julio José, optó por el silencio público. Según el periodista Antonio Rossi, los tres se reunieron, quedaron “escandalizados” por la gravedad y posibles repercusiones (sobre todo en EE.UU.), pero acordaron apoyar incondicionalmente a su padre y seguir un pacto familiar de no declarar.

