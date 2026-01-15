En los últimos días, la figura de Julio Iglesias volvió a ocupar titulares internacionales tras la difusión de una investigación periodística que lo señala por presuntas denuncias de acoso y abuso sexual.

Sigue a PULZO en Discover

El caso causó un fuerte impacto mediático no solo por la gravedad de los testimonios, sino también porque reactivó viejas imágenes del pasado del artista español que hoy son analizadas bajo una mirada crítica y acorde a los debates actuales sobre consentimiento y poder.

(Vea también: Julio Iglesias prepara su defensa ante denuncias de agresión: “Todo se va a aclarar”)

La polémica se originó a partir de los relatos de dos exempleadas que trabajaron en residencias del cantante ubicadas en el Caribe. Según sus testimonios, habrían sido víctimas de violencia física, sexual y psicológica durante el tiempo que prestaron servicio para el intérprete.

Lee También

Estas denuncias forman parte de una investigación más amplia que sacudió la imagen pública de uno de los cantantes más reconocidos de la música en español.

¿Julio Iglesias acosó a Susana Giménez?

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se inundaron de comentarios, opiniones divididas y, especialmente, de antiguos clips televisivos de Julio Iglesias. Uno de los videos que más se viralizó corresponde a una recordada aparición del artista en el programa de Susana Giménez, emitido en Argentina en el año 2004.

🔴Un vídeo que retrata a Julio Iglesias.

Una entrevista de 2004 entre Julio Iglesias y Susana Giménez ha vuelto a circular tras la denuncia de dos

ex-empleadas del cantante. En las imágenes, la presentadora se muestra visiblemente incómoda y se ve obligada a marcar límites en… pic.twitter.com/Ae62YZOjXC — Almudena Ariza (@almuariza) January 14, 2026

En las imágenes se observa el momento en que el cantante ingresa al estudio, toma el rostro de la conductora y la besa frente a las cámaras, en una escena que hoy provoca incomodidad y cuestionamientos.

El episodio no quedó ahí. Tras un saludo inicial, Iglesias vuelve a retener a Giménez para darle un segundo beso, mientras ella intenta apartarse visiblemente.

“Nooo, Julio, te lo pido. Sos un hombre casado. No, Julio, no”, se escucha decir a la conductora en ese momento.

En aquel entonces, el cantante mantenía una relación con Miranda Rijnsburger, un dato que también fue recordado por los usuarios que compartieron el clip, subrayando la falta de consentimiento explícito en la escena.

¿Por qué denunciaron a Julio Iglesias?

La investigación periodística que dio origen a esta nueva controversia fue difundida inicialmente por Diario.es y Univision Noticias. El trabajo incluyó entrevistas a 15 exempleadas del artista, además del análisis de documentos internos, mensajes privados y registros médicos que, según los medios, respaldarían los relatos de las denunciantes.

De acuerdo con la información publicada, los hechos denunciados habrían ocurrido en el año 2021 en propiedades ubicadas en Punta Cana y Lyford Cay, lugares donde Iglesias residía o pasaba largas temporadas.

Las mujeres relataron situaciones de control extremo, intimidación y abuso, en un contexto marcado por la desigualdad de poder y el temor a perder su empleo.

Hasta el momento, el artista no ha emitido un pronunciamiento público detallado sobre estas acusaciones. Sin embargo, el caso continúa provocando debate y reabre la discusión sobre la responsabilidad de las figuras públicas, el rol de los medios y la importancia de revisar conductas del pasado que, aunque antes fueron normalizadas, hoy son cuestionadas con mayor contundencia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.