En medio del duelo que aún envuelve al mundo de la música popular colombiana, se conocieron nuevos detalles sobre el homenaje póstumo hecho en honor a Yeison Jiménez, uno de los artistas más influyentes del género popular en los últimos años.

Vea también: Jhonny Rivera responde a la "peleadera" de Giovanny Ayala por homenaje a Yeison Jiménez

El cantante Ciro Quiñónez, quien estuvo presente en el homenaje, habló con revista Semana y aclaró la información que causó confusión entre los seguidores respecto a la presencia de los cuerpos de las víctimas del accidente durante el acto conmemorativo.

Como muestra de respeto por su trayectoria y el impacto que dejó en la música popular, la familia de Yeison Jiménez, junto a su equipo de trabajo y la administración del Movistar Arena, anunció oficialmente sobre un homenaje póstumo abierto al público. El evento tuvo lugar el miércoles 14 de enero en el Movistar Arena, donde cientos de fanáticos se congregaron para despedirse del artista y rendir tributo a su legado musical.

La ceremonia estuvo marcada por un ambiente de profunda emoción y recogimiento. Reconocidas figuras del género popular se sumaron al acto, entre ellas Jessi Uribe, Paola Jara, Pipe Bueno, Francy, Jhonny Rivera, Arelys Henao y otros colegas cercanos, quienes acompañaron a la familia en uno de los momentos más difíciles.

A través de interpretaciones musicales y palabras de despedida, los asistentes recordaron canciones emblemáticas como ‘Aventurero’, tema que se convirtió en símbolo de su carrera y en un himno para miles de seguidores.

Ciro Quiñonez aclaró lo que pasó con el cuerpo de Yeison Jiménez

No obstante, tras el homenaje surgieron dudas en redes sociales sobre los ataúdes ubicados cerca del escenario. En un primer momento, se indicó que los restos no se encontraban allí, argumentando que las exequias privadas se habían hecho el día anterior con familiares y amigos cercanos. Esta versión causó especulaciones y comentarios que rápidamente se viralizaron.

Ante la polémica, Ciro Quiñónez decidió aclarar la situación. En diálogo con Semana, afirmó de manera contundente que los cuerpos de las seis víctimas del accidente sí estuvieron presentes durante el homenaje.

“Total, los cuerpos estaban ahí. Salen del Movistar para cremación”, aseguró. Además, lamentó que algunas personas hayan intentado distorsionar lo ocurrido.

“No falta la gente que viene a dañar y a malinterpretar los momentos sagrados y los homenajes, pero te puedo confirmar que los cuerpos siempre estuvieron”, agregó.

Quiñónez también explicó que, aunque el homenaje fue abierto al público, la velación se llevó a cabo de forma privada. “Estuvimos en el norte, en la velación familiar. Solo estuvo gente muy cercana, los que lo queríamos y lo acompañamos hasta el último día”, expresó.

Con estas declaraciones, el equipo cercano al artista buscó cerrar la controversia y reiterar que cada decisión tomada respondió al respeto, la intimidad familiar y el deseo de despedir a Yeison Jiménez con la dignidad que merecía.

El homenaje, más allá de las versiones encontradas, quedó en la memoria colectiva como un acto de amor, música y gratitud hacia uno de los grandes exponentes del género popular en Colombia.

